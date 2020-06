Bologna produžila ugovor s Mihajlovićem: Trčim i po 10 km

Važno je slušati svoje tijelo i raditi ono što se čini kao najbolje. Nije potrebno izigravati heroje, rekao je srpski trener Siniša Mihajlović za talijanske medije...

<p>Suze i eksplozija emocija. Tako je protekla presica u srpnju prošle godine kada je srpski trener <strong>Siniša Mihajlović (51) </strong>priznao da boluje od leukemije i da se povlači iz nogometa.</p><p>Te riječi potresle su nogometni svijet i mnogi njegovi bivši suigrači i kolege poslali su mu poruke podrške kako bi što lakše prošao kroz tešku borbu.</p><p>Istog trenutka otišao je u bolnicu na terapije, a u listopadu imao transplantaciju koštane srži. Ta kalvarija trajala je od srpnja, mjesecima se borio protiv bolesti, momčad Bologne je trenirao iz bolničke sobe, a nakon što se stanje poboljšalo, vratio se na travnjak.</p><p>Sad je sve to iza srpskog trenera koji se gotovo pa u potpunosti oporavio od bolesti, a uz to je dobio i najljepši mogući poklon. Naime, Bologna mu je produžila ugovor do 2023. godine i tako mu dala do znanja da cijeni njegov angažmana i za vrijeme bolesti kada je iz bolničke sobe držao treninge igračima.</p><p> - Srećom, najgore je iza mene. Dobro se osjećam sada sedam mjeseci nakon transplantacije. Trebat će mi godina dana da se vratim u normalu, ali danas trčim i po 10 kilometara, dižem utege, iako ima dana i kada sam umoran. Važno je slušati svoje tijelo i raditi ono što se čini kao najbolje. Nije potrebno izigravati heroje - rekao je Mihajlović za talijanske medije.</p><p>U njegovom povratku ka nogometu omeo ga je korona virus koji je prekinuo Serie A na tri mjeseca, no napokon se sve vraća u normalu. Situacija oko korona virusa je pod kontrolom, a u ponedjeljak će njegova Bologna zaigrati protiv Juventusa na samom nastavku prvenstva.</p>