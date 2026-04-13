Talijani pišu kako se Robert Lewandowski ponudio Milanu, ali njegova enormna plaća je najveći problem. U Barceloni su iznenađeni, a njegova budućnost je još uvijek neizvjesna; ugovor s Barcom ima do kraja sezone
Bomba iz Italije! Modriću će se pridružiti sjajni poljski topnik?
Nogometaš Barcelone Robert Lewandowski (37) u zadnjoj je godini ugovora s katalonskim divom. Njegova budućnost još uvijek nije riješena i od 1. siječnja ove godine, prema trenutačnom ugovoru sa španjolskim prvoligašem, može početi pregovarati s drugim klubovima. Mnogi španjolski mediji su prije nekoliko dana prenijeli informaciju kako mu Barcelona sprema novi ugovor, ali Talijani, točnije iz Gazzette, pišu kako Milan želi poljskog topnika.
Talijani su napisali da se 'Lewa' sam ponudio Milanu. 'Rossoneri' su za tu opciju, ali ne mogu mu ponuditi plaću kakvu zahtijeva. Dogovori su još uvijek u tijeku i postoji velika mogućnost da će Poljak otići u Italiju i pridružiti se Luki Modriću (40), ako kapetan 'vatrenih' nastavi u talijanskom prvoligašu i iduće sezone. Važan faktor kod njegove odluke je i hoće li Milan igrati Ligu prvaka iduće sezone.
U Barceloni su za taj čin saznali proteklog tjedna i ostali zatečeni odlukom iskusnog napadača. Igrač je u nekoliko navrata izjavio kako je sretan u Barceloni, ali ozljede ove sezone udaljile su ga s terena i nije bio u stanju pružiti standardne nogometne predstave.
U Kataloniju je stigao 2022. godine iz Bayerna za 45 milijuna eura. Za katalonskog giganta odigrao je 186 utakmica, zabio 118 golova i podijelio 23 asistencije. S Barcelonom je osvojio dvije La Lige, Kup kralja i tri španjolska Superkupa, a bio je i najbolji strijelac španjolskog prvenstva u sezoni 2022./23.
Prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura. Milan, ako će ga dovesti na ljeto, neće platiti odštetu jer će od tada Poljak biti slobodan igrač.
