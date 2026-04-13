Bomba iz Italije! Modriću će se pridružiti sjajni poljski topnik?

Nogometaš Barcelone Robert Lewandowski (37) u zadnjoj je godini ugovora s katalonskim divom. Njegova budućnost još uvijek nije riješena i od 1. siječnja ove godine, prema trenutačnom ugovoru sa španjolskim prvoligašem, može početi pregovarati s drugim klubovima. Mnogi španjolski mediji su prije nekoliko dana prenijeli informaciju kako mu Barcelona sprema novi ugovor, ali Talijani, točnije iz Gazzette, pišu kako Milan želi poljskog topnika.

Lewndowski u Japanu | Video: Robert Lewandowski/Twitter

Talijani su napisali da se 'Lewa' sam ponudio Milanu. 'Rossoneri' su za tu opciju, ali ne mogu mu ponuditi plaću kakvu zahtijeva. Dogovori su još uvijek u tijeku i postoji velika mogućnost da će Poljak otići u Italiju i pridružiti se Luki Modriću (40), ako kapetan 'vatrenih' nastavi u talijanskom prvoligašu i iduće sezone. Važan faktor kod njegove odluke je i hoće li Milan igrati Ligu prvaka iduće sezone.

U Barceloni su za taj čin saznali proteklog tjedna i ostali zatečeni odlukom iskusnog napadača. Igrač je u nekoliko navrata izjavio kako je sretan u Barceloni, ali ozljede ove sezone udaljile su ga s terena i nije bio u stanju pružiti standardne nogometne predstave.

U Kataloniju je stigao 2022. godine iz Bayerna za 45 milijuna eura. Za katalonskog giganta odigrao je 186 utakmica, zabio 118 golova i podijelio 23 asistencije. S Barcelonom je osvojio dvije La Lige, Kup kralja i tri španjolska Superkupa, a bio je i najbolji strijelac španjolskog prvenstva u sezoni 2022./23.

Prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura. Milan, ako će ga dovesti na ljeto, neće platiti odštetu jer će od tada Poljak biti slobodan igrač.