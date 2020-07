Bomba iz Rusije: Olić kandidat za preuzimanje CSKA Moskve?!

Rusi navode kako CSKA nije imao 'pravog stranca' na klupi čak 11 godina, a te 2009. godine Moskovljane su kratko vodili Zico i Juande Ramos. A Olić je čelnicima kluba vrlo zanimljivo ime...

<p>Nikola Vlašić i Kristijan Bistrović, dva mlada Hrvata, u CSKA Moskvi uskoro će dobiti novog trenera. Ruski mediji pišu kako je gotova era <strong>Viktora Gončarenka</strong>, te kako je ruski velikan u potrazi za novim trenerom. Moskovljani se nalaze na 5. mjestu tamošnje Premier lige, vodeći Zenit im je pobjegao čak 19 bodova, što je ipak - previše. I sada čelnici kluba traže novog trenera, a među brojnim kandidatima spominje se i ime <strong>Ivice Olića</strong>!</p><p>Ruski portal <strong><a href="https://sport24.ru/news/football/2020-06-22-kakiye-trenery-mogut-smenit-viktora-goncharenko-v-tsska-sergey-ignashevich-bratya-berezutskiye-aleksandr-grishin-ili-inostranets--analitika">sport24.ru</a></strong> iznio je niz kandidata za nasljednika nesretnog Gončarenka, u prvi plan ističe se nekoliko domaćih imena poput klupske legende <strong>Sergeja Ignaševiča </strong>(aktualni trener Torpedo Moskve), <strong>Alexandera Grišina</strong> (pomoćni trener Kazanke Moskve), dok se navodi kako su braća <strong>Vasil i Aleksej Berezuckij </strong>(jedan bi bio glavni trener, drugi član stručnog stožera) već odbili ponudu za preuzimanje svoje bivše momčadi.</p><p>Rusi navode kako čelnici kluba razmišljaju i o stranim trenerima za kojima u CSKA nisu posegnuli čak 11 godina. Zanimljivo, Viktor Gončarenko je bjeloruski stručnjak, no Rusi ga očito tretiraju 'domaćim čovjekom'. A posljednji 'pravi stranci' koji su vodili CSKA bili su <strong>Zico i Juande Ramos</strong> koji su se u klubu kratko zadržali 2009. godine. O Ivici Oliću piše se u hvalospjevima, naziva ga se pravom legendom CSKA i vrlo zanimljivim rješenjem za klupu ruskog velikana.</p><p>- <strong>Ivica Olić </strong>je nedavno započeo svoj trenerski put, a član je stručnog stožera<strong> Zlatka Dalića</strong> s kojim je postigao velike uspjehe na klupi hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Veliki plus mu je i znanje ruskog jezika, a prema učestalim komentarima dobro poznaje trenutačnu situaciju oko kluba - pišu ruski mediji.</p><p>Od preostalih stranih rješenja, kao kandidati za klupu CSKA navode se još <strong>Jindrich Trpišovskij </strong>(trener Slavije Prag), <strong>Abel Ferreira </strong>(trener PAOK-a) i <strong>Eusebio Di Francesco</strong> (bivši trener Sampdorije). A od svih ovih 'stranaca', samo Ivica Olić ima dubljih veza s ruskim nogometom, a to bi mu mogla biti i velika prednost. Podsjetimo, Olić je od 2003. do 2007. godine nastupao za CSKA Moskvu s kojom je osvojio tri naslova ruskog prvaka, dva ruska kupa, jedan Superkup i Kup Uefa.</p><p>Zanimljiva je i priča (još uvijek) aktualnog trenera <strong>Viktora Gončarenka</strong> koji će ubrzo postati bivši. Naime, on je 20. lipnja, poslije poraza (4-0) od Zenita, sjeo u avion i zaputio se u Bjelorusiju. I to bez da se ikome u klubu javio. Viktor Gončarenko onda se nije niti pojavio na utakmici s Dinamo Moskvom (0-0) 27. lipnja, već je nju vodio pomoćni trener <strong>CSKA</strong>. I onda se Gončarenko, ni kriv ni dužan, vratio u Moskvu, pa dva dana prije derbija sa Spartakom (30. lipnja, pobjeda 2-0, oba gola <strong>Vlašića</strong>) samo pojavio u klubu. I vodio veliki derbi. No, sada će i on postati bivši...</p>