Bomba s Pireneja: Real poslao Odegaarda na posudbu u City?!

Real Sociedad objavio je na Twitteru kako će njihov ponajbolji igrač Martin Odegaard (21) napustiti klub i otići na Otok.

Prema toj objavi, talentirani Norvežanin uputio se u Manchester City. Pomalo je nejasna bila ta odluka Real Madrida da ga odluči povući s posudbe i poslati baš u taj City s obzirom na to da je on važan dio njihove budućnosti, no već nakon par sekundi sve je postalo jasnije.

- Klub mu se želi zahvaliti. Odradio je svoj posao jako profesionalno, posvećeno i bio je vjeran i želimo mu sreću u budućnosti - napisali su na službenoj stranici Real Sociedada.

Ipak, riječ je samo o šali. Umjesto prvog travnja, Španjolci koriste 28. prosinac kako bi zbijali neslane šale, a ovo je samo jedna od takvih...

Međutim, City je zaista zainteresiran za Odegaarda, kao i Arsenal. 'Građani' u njemu vide dugoročnu zamjenu za Davida Silvu, ali teško da će ga uspjeti dovesti...