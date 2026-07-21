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TEK MU JE 17

Bomba s Poljuda: Velikani prate ukrajinskog talenta iz Hajduka!

Piše Josip Tolić,
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Bomba s Poljuda: Velikani prate ukrajinskog talenta iz Hajduka!
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajdukov dragulj Adam Huram (17) zapalio Europu! Arsenal i Chelsea ga love, a talent iz Mariupolja već je na meti brojnih velikana

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Ukrajinac marokanskih korijena Adam Huram (17) stigao je u Hajduk u veljači 2024., u travnju ove godine dočekao je i debi i odigrao otad devet utakmica za prvu momčad. Već je zapeo i za oko mnogim europskim skautima, piše novinar Sportitalije Rudy Galetti.

Mladi ukrajinski reprezentativac do 17 godina je, piše, na meti engleskih velikana Arsenala i Chelseaja koji ga pomno prate, a privukao je i interes iz Španjolske, Italije i Češke od seniorskog debija. Smatraju ga vrhunskim talentom za budućnost.

Mladić iz ratom razorenog Mariupolja stigao je iz Šahtarove akademije, a trenutačna mu je vrijednost prema Transfermarktu 200.000 eura. Polivalentan je ofenzivac koji može igrati na krilu, u sredini napada ili kao polušpica. Igrao je i za kadete i juniore Hajduka.

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