Bomba s Poljuda: Velikani prate ukrajinskog talenta iz Hajduka!

Ukrajinac marokanskih korijena Adam Huram (17) stigao je u Hajduk u veljači 2024., u travnju ove godine dočekao je i debi i odigrao otad devet utakmica za prvu momčad. Već je zapeo i za oko mnogim europskim skautima, piše novinar Sportitalije Rudy Galetti.

Mladi ukrajinski reprezentativac do 17 godina je, piše, na meti engleskih velikana Arsenala i Chelseaja koji ga pomno prate, a privukao je i interes iz Španjolske, Italije i Češke od seniorskog debija. Smatraju ga vrhunskim talentom za budućnost.

🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram.



The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut.



He's regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026

Mladić iz ratom razorenog Mariupolja stigao je iz Šahtarove akademije, a trenutačna mu je vrijednost prema Transfermarktu 200.000 eura. Polivalentan je ofenzivac koji može igrati na krilu, u sredini napada ili kao polušpica. Igrao je i za kadete i juniore Hajduka.