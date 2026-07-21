Hajdukov dragulj Adam Huram (17) zapalio Europu! Arsenal i Chelsea ga love, a talent iz Mariupolja već je na meti brojnih velikana
Bomba s Poljuda: Velikani prate ukrajinskog talenta iz Hajduka!
Ukrajinac marokanskih korijena Adam Huram (17) stigao je u Hajduk u veljači 2024., u travnju ove godine dočekao je i debi i odigrao otad devet utakmica za prvu momčad. Već je zapeo i za oko mnogim europskim skautima, piše novinar Sportitalije Rudy Galetti.
Mladi ukrajinski reprezentativac do 17 godina je, piše, na meti engleskih velikana Arsenala i Chelseaja koji ga pomno prate, a privukao je i interes iz Španjolske, Italije i Češke od seniorskog debija. Smatraju ga vrhunskim talentom za budućnost.
🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026
The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut.
He's regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw
Mladić iz ratom razorenog Mariupolja stigao je iz Šahtarove akademije, a trenutačna mu je vrijednost prema Transfermarktu 200.000 eura. Polivalentan je ofenzivac koji može igrati na krilu, u sredini napada ili kao polušpica. Igrao je i za kadete i juniore Hajduka.
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