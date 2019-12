Bonačić: Sa svakim trenerom Dinama sam se znao svađati!

Dinamo je ipak svijet za sebe, a očekujem ga ozbiljnijeg, kompletnijeg i napaljenijeg, jer nam želi vratiti za poraz, priča Luka Bonačić (64).

Dinamo i Varaždin u petak otvaraju 18. kolo 1. HNL, nakon što su u 9. kolu Varaždinci slavili 1-0, samo nekoliko dana nakon što je Dinamo deklasirao Atalantu u Ligi prvaka 4-0. A Bonačiću će to biti 20. HNL okršaj s “plavima” na klupi 11 klubova! Ima šest pobjeda, dva remija i 11 poraza. Ima li ovaj Dinamo nedostatke?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nema ekipe koji nama loših strana. Još davno moj profesor je rekao: “Osvojio si 99 od 100 bodova, zašto nisi mogao uzeti sto posto“. Uvijek se može bolje i ja ne prihvaćam maksimu “Važno je sudjelovati“ nego važno je sudjelovati i pobijediti - istaknuo je Bonačić.

Svoju je prvu utakmicu protiv Dinama kao trener vodio još ratne 1992. godine. Bio je trener Dubrovnika i u svojem debiju izgubio je 2-1.

- Stigli smo iz rova, blata, pod sirenama. Putovali smo brodom do Rijeke pa autobusom preko Gorskog kotara do Zagreba. To su priče za unuke. Znate da je bjesnio rat i trenirali smo u teškim uvjetima. Granata je pala i odnijela palmu na teren gdje smo trenirali - prisjeća se Bonačić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prvi je put pobijedio Dinamo 1994. godine. Kao trener Zadra svladao je “modre” 1-0. Pobjednički gol postigao je Ivica Raguž u 86. minuti.

- Ma kako se toga ne bih sjećao! Stanovi su bili prepuni. Moram reći da su prije igrači bili kudikamo skromniji i igrali su s više žara i želje - objasnio je Bonačić, koji pamti i dvije velike pobjede Varteksa nad Dinamom u sezoni 1995./1996., kada su krojači bili na korak do naslova. Kod kuće su ih svladali 2-0, a u Maksimiru u epskoj utakmici s 4-3.

- Da sudac Željko Širić nije ogladnio i ožednio možda bi se igralo i do danas! Morao je ići piškiti pa je zato završio utakmicu. U Varteksu smo imali sveto trojstvo: izvanrednu upravu na čelu s pokojnim Đelcom (Anđelko Herjavec, nap. ur.), izvanredne igrače i fantastičan stručni stožer. Uglavnom, nisu nam dali da osvojimo naslov prvaka. To je jedna rana koja me smeta i izaziva mi frustraciju kad sam ovdje. Trenirali smo na minus 14, trudili se pa onda mi daj što je moje - priča Bonačić, kojem je jako draga i pobjeda na Poljudu kad je u sezoni 1997./98. vodio Hajduk. “Bili” su u derbiju slavili 1-0.

- Pokojni Tomislav Ivić i ja imali smo debatu. Šjor Ivan je bio studiozan, a ja sam rekao da ćemo dobiti slučajno i tako je i bilo. Ladiću je ispala lopta i mali Vučko je zabio gol za pobjedu - ističe trener Varaždina.

Vodio je protiv Dinama i Pazinku, Neretvu, Osijek, Slaven Belupo, Hrvatski dragovoljac i Šibenik, a na drugoj su strani bili Vlatko Marković, Ilija Lončarević, Josip Kuže, Zlatko Kranjčar, Marijan Vlak, Velimir Zajec, Osvaldo Ardiles…

- Bio sam jedan od najmlađih trenera u ligi i učio sam kroz te utakmice. Sa svakim sam se porječkao! Nisu oni krivi, već moja narav. Kad sam bio mlađi kod mene je postojalo samo crno i bijelo - smije se Bonačić istaknuvši njih trojicu.

- Ćiro je fenomen od kojeg treneri mogu mnogo naučiti. Ima vrlo visoku emocijalnu inteligenciju. Kuže je bio vrlo talentiran i šteta što je prerano otišao, a jako cijenim Iliju Lončarevića s kojim sam mnogo razgovarao - zaključio je Bonačić.