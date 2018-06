Borac iz BiH pobjedom karijere ušao u samu elitu MMA svijeta

Na UFC 225 eventu u Chicagu do pobjede karijere stigao je Mirsad Bektić (27), borac iz Bosne i Hercegovine. Sudačkom odlukom savladao je Ricarda Lamasa i tim je uspjehom donijela mjesto u TOP 10 poretku perolake kategorije, odnosno otvorila šansu za borbu protiv onih najboljih iz svijeta MMA-a do 66 kilograma, piše fightsite.hr

Borac iz Srebrenice po kladionicama je bio favorit, a njegov nastup bio je sjajan zbog konkretnosti i same kontrole borbe u žestokom tempu. Lamas je imao svoje šanse, a obojica su završavala nekoliko puta na podu. Bektić se brže dizao i uspostavljao ravnotežu te na kraju, kontrolu situacije.

U trećoj rundi zbog nepažnje Bektića Lamas hvata giljotinu, ali bh. borac se spašava. Sve je otišlo u ruke sudaca. Po jedan sudac odlučio je dati 29:28 svakom borcu, točnije 2:1 u rundama, dok je onaj treći mislio kako je Bektić bio bolji u sve tri te 30:27 bodovanjem donosi veliku pobjedu Bektiću.

Klasik Whittakera i Romera

Robert Whittaker i Yoel Romero imali su još jedan MMA klasik kroz pet rundi, a više razloga za slavlje ima Whittaker koji je u tri runde bio bolji borac. Obranio je tako pojas srednje kategorije. U sjajnoj borbi Romero je u startu djelovao sporo što je Whittaker uzeo za prednost u prve dvije runde.

Činilo se da neće moći ništa, a onda se Romero probudio te žestoko udarcem uzdrmao Whittakera čime ga je bacio na pod. Tu se Whittaker borio za ostanak u meču, sudac je razmišljao čak i o prekidu borbe, no uspio je izdržati te na kraju odlukom sudaca došao do pobjede.

Neprepoznatljivi Overeem

Privremeni velter pojas ide u Colbyju Covingtonu koji je pobijedio Rafaela Dos Anjosa. Bila je to otvorena borba u prve dvije runde, a onda Covington dolazi do rušenja i kontrole koja je trajala do kraja druge runde.

Covington je bio taj koji je djelovao puno bolje uz dobru taktiku, iako je Brazilac Dos Anjos u predzadnjoj rundi triput rušio protivnika.

Pokušao je Brazilac, no nije mogao do pobjede. Dva puta po 48-47 te jednom 49-46 rezultat je koji je Covingtonu donio pobjedu i naslov privremenog prvaka do 77 kilograma.

Uvodni program donio je uzbuđenja, naročito u još jednom teškaškom okršaju u kojem je Curtis Blaydes nokautom u drugoj rundi sredio neprepoznatljivog Alistaira Overeema.

UFC 225 – rezultati

Robert Whittaker (c) def. Yoel Romero – podijeljena sudačka odluka

Colby Covington def. Rafael dos Anjos – jednoglasna sudačka odluka

Holly Holm def. Megan Anderson – jednoglasna sudačka odluka

Tai Tuivasa def. Andrei Arlovski – jednoglasna sudačka odluka

Mike Jackson def. CM Punk – jednoglasna sudačka odluka

Curtis Blaydes def. Alistair Overeem – TKO (R3 2:56)

Cláudia Gadelha def. Carla Esparza – podijeljena sudačka odluka

Mirsad Bektić def. Ricardo Lamas – podijeljena sudačka odluka

Chris de la Rocha def. Rashad Coulter – TKO (R2 3:53)

Anthony Smith def. Rashad Evans KO (R1 0:53)

Sergio Pettis def. Joseph Benavidez – podijeljena sudačka odluka

Charles Oliveira def. Clay Guida – SUB (R1 2:18)

Dan Ige def. Mike Santiago – TKO (R1 0:50)