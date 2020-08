I zaslu\u017eio je jer je nedugo nakon njegove borbe Dana White prokomentirao odluke sudaca te obznanio kome \u0107e pripasti ugovori.

<p>Oduševljen je bio Dana White (27) i bez razmišljanja dao ugovor <strong>Urošu Mediću</strong> (27) borcu iz Budisave, malog mjesta u Vojvodini, koji je na 'Dana White Contender Seriesu' slavio protiv <strong>Mikeya Gonzaleza</strong> (34) prekidom u prvoj rundi. Ponudio je šefu sve što on želi vidjeti, bio je agresivan, ali pametan i nakon odličnog lijevog direkta srušio protivnika i dovršio ga na podu.</p><p>- Zato me zovu doktor, dovedite mu medicinsku sestru - poručio je nakon pobjede srpski borac uz poruku kako zaslužuje ugovor. Također, njegovo prezime moglo bi se prevesti kao liječnik, odnosno doktor, pa mu je takav i nadimak.</p><p>I zaslužio je jer je nedugo nakon njegove borbe Dana White prokomentirao odluke sudaca te obznanio kome će pripasti ugovori.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.facebook.com/watch/?t=29&v=647875109152400" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priča Vase Bakočevića</strong></p><p>- Wow, ovaj momak je bez sumnje zvijezda današnjeg showa. Eksplozivan je, prepun energije, opak tip sa stopostotnom uspješnosti završavanja borbi. Taj momak je sve što tražim od borca. Dobrodošao u UFC! - bio je jasan šef UFC-a.</p><p>Uroš se borio u lakoj kategoriji do 70 kilograma u kojoj je aktualni prvak <strong>Khabib Nurmagomedov</strong> (31) dok pojas privremenog prvaka ima <strong>Justin Gaethje</strong> (31). Za ujedinjenje pojaseva borit će se ove godine u listopadu, a laka kategorija dobila je novo ime iz regije. </p>