Borba NBA lige za pravdu: Igrači će na dres moći staviti poruku umjesto vlastitog prezimena

Bio bi to sličan potez onome koji je napravila engleska Premier liga, koja je u prvim utakmicama nastavka prekinute sezone imena igrača zamijenila porukom "Black Lives Matter" (Crni životi su važni)

<p>Vodstvo NBA lige i Udruženja NBA igrača pregovaraju o dopuštanju nošenja poruka za društvenu pravednost na leđima dresova, kad prekinuta sezona bude nastavljanja krajem srpnja u Orlandu, objavio je u nedjelju američki ESPN.</p><p>Poruka bi bila otisnuta na mjestu predviđenom za ime igrača na stražnjoj strani dresa.</p><p>Bio bi to sličan potez onome koji je napravila engleska Premier liga, koja je u prvim utakmicama nastavka prekinute sezone imena igrača zamijenila porukom "Black Lives Matter" (Crni životi su važni). Igrači u Premier ligi će do kraja sezone na rukavu nositi naljepnicu s istom porukom.</p><p>NBA je u petak objavio raspored nastavka sezone prema kojem je predviđeno da se osnovni dio sezone nastavi 30. srpnja dvjema utakmicama u kojima će se sastati New Orleans Pelicans i Utah Jazz te Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers.</p>