Zabio je gol u rušenju Šibenika (3-2), a Antonio Ivančić još je dva puta pogodio i u rušenju Lokomotive (3-1)! Bude se Puljani pred sam kraj sezone i pobjedom protiv momčadi s Kajzerice kompliciraju borbu za ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

Morala se momčad Danijela Jumića trgnuti, a to su napravili i u posljednja dva kola. Susret je počeo mirno, a imali su Istrani šansu u 15. minuti kad je Vuk promašio ispred Santinija. No, poveli su domaći u 20. minuti kad je Antonio Ivančić zabio iz akcije nakon kornera, a sudac ga je poništio zbog zaleđa.

No, nakon pregleda snimke odlučeno je da gol vrijedi! Ipak, veselje je kratko trajalo pošto je Hadžić zabio glavom u 29. minuti. No, uspjeli su domaći povesti do odmora kad je Cipetić loše reagirao i ponudio mogućnost Hari da servira Vuku priliku iz koje je zabio. A nakon odmora novi šok za goste.

U 53. minuti Ivančić uzima loptu na 40 metara od gola i zabija nakon solo akcije. Pokušali su Lokosi kasnije stići zaostatak, ali nisu to uspjeli. Tako su sad Lokosi posljednjeplasirana momčad u HNL-u, a Istrani također imaju 20 bodova na pretposljednjem mjestu dok su ispred njih Varaždin i Slaven Belupo sa po 22 boda.