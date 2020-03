Borba za vrh: Brozović protiv Ronalda, Higuaina i društva...

NAJAVA

Obje momčadi u padu su forme. Inter je zadnje dvije utakmice remizirao, dok je Juventus još kritičniji - poraženi su u čak dva od posljednja tri prvenstvena kola.

Juventus je i ove sezone ušao u prvenstvo kao uvjerljivi favorit, no već dugo vremena 'stara dama' nije izgledala 'mlitavije', a Inter je većinu sezone bio prvi kandidat ako bi već netko uzeo titulu torinskom klubu. Upleo se tu i Lazio, no stvari su i dalje vruće. Lazio ima 2, odnosno osam bodova prednosti u odnosu na Juve i Inter, ali isto tako ima i utakmicu više, odnosno dvije u odnosu na Juve, to jest Inter.

Stvari nisu ni blizu gotove...