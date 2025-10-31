Obavijesti

SPREMAN JE

Borci odradili vaganje: Delija je skoro 12 kg lakši od protivnika!

Piše Jakov Drobnjak,
Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ante Delija odradio je vaganje uoči UFC spektakla i borbe protiv Cortes-Acoste. Hrvatski borac ima 107,5 kilograma, dok je vaga njegovog protivnika pokazala 119 kilograma

Hrvatski teškaš Ante Delija ove subote u Las Vegasu ulazi u svoj drugi UFC meč, a protivnik u sunaslovnoj borbi večeri UFC Vegas 110 priredbe bit će šesti izazivač svijeta, Waldo Cortes-Acosta. Pobjeda bi dubrovačkog borca, poznatog pod nadimkom "Walking Trouble", lansirala u sam vrh kategorije i razgovore o napadu na titulu.

Službeno vaganje uoči borbe otkrilo je značajnu fizičku prednost za Cortes-Acostu. Dominikanac je na vagu stao sa 119 kg (263 lbs), dok je Delija težio 107.5 kg (237 lbs). Unatoč razlici od gotovo 12 kilograma, hrvatski borac vjeruje da ključ pobjede leži u njegovim prednostima.

- Vjerujem da sam puno brži na nogama i da je moja izdržljivost puno bolja od njegove. Moram biti vrlo oprezan zbog njegove snažne nokauterske moći. Ne bih mu se smio previše približavati - rekao je Delija na press konferenciji.

Pobjeda nad šesto rangiranim Cortes-Acostom bila bi rijedak podvig – dvije pobjede zaredom protiv top 10 boraca u prva dva UFC nastupa. Takav uspjeh borce gotovo automatski gura u status izazivača. Pripreme za ovaj meč Delija je odradio u dvorani Evolution Fitness XL, gdje trenira s aktualnim UFC prvakom teške kategorije, Tomom Aspinallom. Njihovo prijateljstvo toliko je čvrsto da je Aspinall javno izjavio kako se nikada ne bi borio protiv Delije, čak i po cijenu odricanja od pojasa, s čime se i hrvatski borac složio.

