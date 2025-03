Borna Ćorić se nakon dvije godine vraća u reprezentaciju. 'Znam zašto nisam napredovao'

Prije sedam godina bio je 12. na svijetu i bilo je samo pitanje kada će ući među najboljom desetoricom na svijetu. No, uslijedile su teške ozljede i operacije zbog čega je potonuo na ljestvici. Kada je 2022. godine u Cincinnatiju senzacionalno osvojio Masters kao 152. tenisač svijeta, svi su bili uvjereni kako je to naznaka za povratak među najbolje tenisače na svijetu, no nažalost, posljednjih godina opet je nešto krenulo po zlu.

Borna Ćorić (28) imao je prošlu godinu za zaborav, ispao je iz TOP 100 pa potonuo do 145. mjesta. Na početku godine, nakon četiri poraza u pet mečeva, bio je svjestan da mora krenuti ispočetka graditi svoj put. Najbitnije je bilo vratiti samopouzdanje, koje je krucijalno u ovom sportu, a to je uspio vrativši se na Challenger razinu na kojoj je u dva tjedna osvojio naslove u Thionvilleu i Luganu te skočio na 111. mjesto ATP ljestvice.

Rijeka: Borna Ćorić i Dennis Novak u prvom meču između Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama Davis Cupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Premda na nižoj razini, ispunio je cilj i ušao u formu, a vjeruje kako je ovo početak povratka tamo gdje pripada.

- Kad sam dobio prva dva meča, koja nisam igrao toliko dobro, vidio sam da mogu igrati na tom levelu i počeo sam se bolje osjećati. To mi je dalo samopouzdanje za dalje. Mislim da sam na ta prva dva-tri meča izgradio samopouzdanje i to je bio cilj. Da se vratim u pobjednički filing i da na tome gradim dalje - kazao je Ćorić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Vratio mu se optimizam nakon dugo vremena, vjeruje u ono što radi, a konačno će se i on vratiti u hrvatsku tenisku reprezentaciju koju u rujnu čeka dvoboj protiv Francuske za plasman na završni turnir Davis Cupa. Nije ga bilo dvije godine.

Rijeka: Borna Ćorić i Dominic Thiem u četvrtom meču između Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama Davis Cupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Apsolutno, da. Jedno veliko da. I stvarno se veselim da ću se vratiti nakon godinu, godinu i pol. Uvijek mi je bila čast igrati i nadam se da ću ostati zdrav, da ću uspjeti igrati dobar level tenisa, da ću biti pozvan i samim time da igram.

Otkrio je i zašto nije napredovao istom brzinom i ostao na visokoj razini.

- Znam što moram napraviti bolje, iako zbog svoje tehnike i nekih drugim stvari ja jesam tu malo ograničen, ali mislim da je najveći problem što nisam išao u tom nekom smjeru da igram agresivnije, da idem po poen, nego sam igrao isto kao što sam igrao prije deset godina, što jednostavno u današnje vrijeme i s ovim loptama više jednostavno ne prolazi.