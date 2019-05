Borna melje i ne staje! Riješio Harrisa za revanš sa Struffom

Pobjedom nad Južnoafrikancem Lloydom Harrisom (ATP - 90.) u tri seta 6-2, 6-3, 7-6 hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić po četvrti put u karijeri probio se do 3. kola Roland Garrosa. Za osminu finala ga čeka dvoboj protiv Nijemca Jan-Lennarda Struffa (ATP - 45.).

Ćorić je u prva dva seta četiri puta oduzimao servise 22-godišnjem Južnoafrikancu i lakoćom je došao do dva seta prednosti. Kad je poveo sa 5-2 u trećem setu, činilo se da je pred 22-godišnjim Zagrepčaninom samo formalnost za dovršetak meča, jer je Harris do tada bio bez ijedne prilike za oduzimanje servisa hrvatskom reprezentativcu.

No, Ćorić si je zakomplicirao put prema 3. kolu, kad je servirajući za pobjedu dopustio suparniku da dođe do prvog 'breaka' i produži nadu. U desetom gemu Harris je spasio dvije meč-lopte (15-40) i na kraju uspio odvesti treći set do 'tie-breaka'. U odlučujućem gemu ponovno je do izražaja došla kvaliteta 15. tenisača svijeta koji je Harrisu prepustio svega dva poena i nakon dva sata i pet minuta zapečatio plasman u 3. kolo.

Borna Ćorić je na posljednja dva Grand Slam turnira, prošlogodišnjem US Openu i ovogodišnjem Australian Openu, probio granicu prvog tjedna i došao do osmine finala, a u subotu će to pokušati po prvi put u karijeri učiniti i na pariškoj zemlji. Od tog cilja dijeli ga 45. tenisač svijeta, Nijemac Jan-Lennard Struff koji je sa 7-6 (2), 7-6 (3), 6-7 (4), 6-2 svladao Moldavca Radua Albota.

Bit će to njihov peti dvoboj, a u dosadašnja četiri obojica su tenisača ostvarila po dvije pobjede. Struff je slavio u prva dva meča, a Ćorić mu je uzvratio 2017. na pariškom Mastersu (6-3, 6-4) te prošle godine na zemljanoj podlozi madridskog Mastersa (6-0, 6-2). Struff je probojem u 3. kolo napravio najbolji rezultat u Roland Garrosu te izjednačio najbolji domet na Grand Slam turnirima.