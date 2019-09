Borussia oštećena? Ter Stegen je izašao metar ispred linije...

Nevjerojatni Marc Andre Ter Stegen fantastičnim obranama spasio je Barcelonu i osigurao im bod u Dortmundu (0-0). Visjela je Barca kao luster, rešetali su po golu Brandt i Reus, ali lijeka protiv nevjerojatnog njemačkog golmana nije bilo. Uspio je obraniti i penal.

No mnogi smatraju kako je Borussia oštećena u ovoj utakmici. Naime, prema novim pravilima Uefe i Fife, golman prilikom izvođenja penala mora stajati na gol liniji i ne smije izlaziti prema izvođaču jedanaesterca...

Ter Stegen je to u ovome slučaju napravio. On je izašao skoro pa jedan metar prema Reusu, no glavni sudac to očito nije vidio. Tražili su domaćini upotrebu VAR-a, ali Rumunj Hategan je to odbio.

Ter Stegen off the line by a mile as the penalty is taken. VAR refuses to interfere. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/iWKskrGn7a — RMadridHome (@RMadridHome_) September 17, 2019

Prema fotografijama i snimkama može se vidjeti da je Nijemac dosta duboko izašao prema naprijed prije penala i tako dobrano skratio kut Marcu Reusu. Čini se kako je Hategan morao ponoviti taj penal, no on je odlučio drugačije...

Mnogi su VAR dočekali širokih ruku misleći kako je to rješenje svih problema, kako više neće biti sudačkih pogrešaka, no i ova situacija je pokazala da su greške i dalje prisutne...

Pogrešaka je bilo i na ostalima utakmicama. Napoli je poveo golom Mertensa iz sumnjivog penala kojeg je izborio Callejón, no Brych je odbio provjeravati VAR što je iznerviralo trenera Redsa Jurgena Kloppa.

Na utakmici Chelseaja i Valencije, Francis Coquelin krvnički je nagazio na gležanj Masonu Mountu i za to je dobio samo žuti karton. Mladi Englez je skoro nastradao kao Eduardo da Silva, no svejedno je morao napustiti igru. Zanimljivo je da mu je Çakir za taj krvnički start pokazao žuti karton, a odbio je provjeriti preko VAR-a je li riječ ipak o prekršaju za žuti karton...