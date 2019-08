Borussia primila gol pa razbila Augsburg, Hummels se vratio

Nastao je muk na Signal Iduna Parku kada su već u prvoj minuti gosti iz Augsburga promijenili rezultat na semaforu pogotkom Niederlechnera samo nekoliko trenutaka nakon početnog zvižduka. Ušutjeli su pristaše Borussije, ali samo na par minuta, a na kraju susreta su mogli još jednom za zapjevati svojim miljenicima i zapljeskati im na velikoj pobjedi 5-1.

Već u trećoj minuti vratila se Borussija u ravnopravnu borbu pogotkom Alcacera, a u egalu su momčadi ostale do kraja prvoga dijela. No početkom drugog poluvremena Sancho (51') dovodi žuto-crne do prvog vodstva na utakmici, nakon čega su još trojica njegovih suigrača samo nastavila tu istu prednost povećavati.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

Redom su to bili Reus (57'), koji je loptu spremio u praktički prazan gol, zatim dvostruki strijelac Alcacer (59') sjajnim pogotkom s ruba šesnaesterca postavlja rezultat na 4-1, a na kraju je petardu na semafor postavio Brandt (82') volejem na sjajan centaršut Witsela.

Bilo je to i za očekivati. Zapravo je bilo čudno da je momčad iz Dortmunda u prvoj minuti primila gol, ali način na koji su se vratili i zapečatili prvu utakmicu u novoj sezoni Bundeslige pokazuje jasnu razliku u kvaliteti.

Upečatljiva je, uz rezultat, bila i koreografija Borussijinih navijača u čast Mannija Burgsmüllera (69) koji je u Dortmundu proveo čak sedam godina, nastupio 224 puta i zabio 135 golova. Manni je preminuo točno na dan zadnjeg susreta prošle sezone (18. svibnja) kada je Borussija gostovala u Monchengladbachu i pobijedila 2-0.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

Povratnički nastup, i to od prve do zadnje minute, zabilježio je i Mats Hummels koji se nakon tri godine vratio iz bavarskog velikana Bayerna.

U ostalim susretima Bundeslige Bayer Leverkusen je slavio 3-2 nad Paderbornom. Hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj je u tom susretu ostao na klupi. Freiburg je zabio tri gola Mainzu, bez ijednog primljenog, Fortuna Düsseldorf svladala je Werder u gostima 3-1, a Wolfsburg je bio bolji od gostiju iz Kölna 2-1 u čijoj je pobjedi sudjelovao i Josip Brekalo posljednjih osam minuta.

Bundesliga, 1. kolo: