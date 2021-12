Talijanska skijašica Federica Brignone pobijedila je u utrci Svjetskog kupa, super veleslalomu koji se održao u švicarskom St. Moritzu.

Najveću konkurenciju Brignone je imala u sunarodnjakinji Eleni Curtoni koja je na kraju imala samo 11 stotinki slabije vrijeme od pobjednice. Inače, uz Curtoni samo se još Amerikanka Mikaela Shiffrin približila Brignone na manje od pola sekunde zaostatka. Shiffrin je završila treća s minusom od 43 stotinke.

Četvrto mjesto osvojila je Novozelanđanka Alice Robinson, a odličan dan talijanskih skijašica upotpunile su šesta Goggia, osma Bassino i deveta Marsaglija.

Priča dana ipak je Elvedina Muzaferija, skijašica iz Bosne i Hercegovine koja je 18. mjestom ostvarila najbolji rezultat u povijesti skijanja u susjednoj državi. Ranije ove godine u alpskoj kombinaciji Muzaferija je osvojila 16. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Cortini.

Amerikanka Shiffrin je vodeća u Svjetskom kupu s 525 bodova. Na drugom mjestu je Goggia koja ima 435, dok je treća Petra Vlhova s 340.

U redoslijedu super veleslaloma najbolja je Talijanka Goggia (220 bodova) ispred Gut-Behrami (180) i nedjeljne slavljenice Brignone (177). Hrvatska nije imala predstavnicu na nedjeljnoj utrci u St. Moritzu.

Težak pad Lare Gut

Lara Gut-Behrami, 30-godišnja švicarska skijašica, teško je pala tijekom nedjeljnog super veleslaloma, utrke Svjetskog kupa u St. Moritzu.

Dan ranije Gut-Behrami je pobijedila na utrci super veleslaloma, a tijekom nedjeljnog nastupa, prije pada, imala je najbolje vrijeme i bila je brža od tadašnje vodeće Amerikanke Shiffrin za više od pola sekunde.

No, Gut-Behrami je izletjela sa staze te je pri velikoj brzini probila dvostruku zaštitnu mrežu. Pad je izgledao prilično teško, a Švicarki se desetak minuta ukazivala pomoć. No, nakon toga se Gut-Behrami spustila do cilja i naknadno će se vidjeti je li ovom prilikom zadobila ozljede.

Švicarska skijašica trenutačno je druga u redoslijedu super veleslaloma Svjetskog kupa.