Boston je ukrotio 'grčku zvijer' i sad čeka našeg Darija Šarića

Bilo je jasno da Celticsi ovo ne mogu izgubiti kad je Giannis Antetokounmpo u prvoj četvrtini zabio - autokoš! "The Greek Freak" odbio je loptu da ona ne bi došla do Arona Baynesa, no ona je otišla ravno prema obruču i odbila se unutra.

Inače, prema NBA pravilima takav "autokoš" piše se protivničkom igraču koji je bio najbliži, odnosno koji je natjerao obrambenoga na pogrešku. Dakle - Australcu Baynesu, inače nekadašnjem košarkašu ljubljanske Olimpije...

I liked a @YouTube video https://t.co/BB1UnKtNcB Celtics Win Game 7! Giannis Tip In Wrong Basket! 2018 NBA Playoffs — Grady Alford (@grady_alford) 29. travnja 2018.

Momčad Brada Stevensa imala je trojicu igrača s '20+ koševa': odlični centar Al Horford je briljirao s 26 poena, osam skokova i šutem iz igre 13-16, 'trash talker' Terry Rozier dodao je još 26, a odlični 'rookie' Jayson Tatum ubacio je 20 za veliku pobjedu 112-96.

Celticsi i bez dvojice najboljih igrača Kyrieja Irvinga i Gordona Haywarda zasluženo idu dalje, zaustavili su Giannisa Antetokounmpoa na šutu iz igre 7-17 i u ponedjeljak navečer po američkom vremenu igrat će prvu utakmicu polufinala Istoka protiv našeg Darija Šarića i Sixersa. Prva se igra u Bostonu.

Golden State Warriorsi lako su dobili prvu utakmicu protiv New Orleansa u polufinalu Zapada. Steph Curry odsjedio je vjerojatno zadnju utakmicu zbog ozljede i trebao bi se vratiti na parket, no i bez njega prvaci su, čini se, nedodirljivi za Pelicanse. Kevin Durant zabio im je 26 uz 13 skokova, Klay Thompson ubacio 27 koševa, a Draymond Green dodao još 16 za laganih 22 razlike (123-101).

¡Es todavía más espectacular el triple de Darius Miller en Cámara Phantom! pic.twitter.com/yuvrNESjGW — NBA Latam (@NBALatam) 29. travnja 2018.

Ova trica Dariusa Millera sa svoje polovice - iz svog reketa - na isteku prvog poluvremena bila je najbolje što smo vidjeli od gostiju, za koje je Anthony Davis ubacio 21 koš, no junak prvog kruga Jrue Holliday ovaj put je šutirao 4-14 iz igre za skromnih 11 koševa.