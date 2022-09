Boysi deru grla na San Siru, a Milan s tribina bodre - Istrani

U CityLife parku, milanskom gradskom parku, okupilo se nešto prije 16 sati gotovo dvije tisuće Bad Blue Boysa. Dinamovi navijači formirali su korteo, koji je krenuo prema San Siru.

Sve su promatrali ovaj put dobro organizirani karabinjeri i ostali pripadnici specijalnih postrojbi. Roditelji su sklanjali djecu, ali potrebe za time, pokazalo se, nije bilo.

Navijači hrvatskog prvaka uz pjesmu su se zaputili prema stadionu. Do stadiona Milana trebalo je od spomenutog CityLifea hodati gotovo šest kilometara. Bilo je upotrebe pirotehnike, ali nije se pretjeralo.

Promet je na nekim dijelovima bio privremeno obustavljen, ali pokazali su Talijani strpljenje. Korteu su se putem priključili i ostali simpatizeri Dinama.

Sve njih, nešto više od četiri tisuće, organizator je smjestio na tribinu Curva nord. Na spomenutoj tribini inače budu navijači milanskog Intera.

Dinamovi navijači odmah su krenuli s povicima: "Malo vas je, malo vas je, pi*kice" i "Dinamo, Dinamo". Odgovorili su navijači talijanskog prvaka žestokim zvižducima, ali je jedna pjesma nekoliko minuta kasnije bacila u potpunu ekstazu.

Krenuli su taktovi pjesme DJ-a Boba Sinclaira "Freed from desire", a navijači Milana derali su grla vlastitom obradom spomenutog hita. Orilo se: "Pioli (Milanov trener, op. a.) is on fire".

Pogledom smo po tribinama tražili transparent hrvatskog kluba navijača Milana, ali nismo ga pronašli. Ipak, spazili smo ogroman transparent na kojemu je pisalo "Milan Istra". Na tribinama su bili i ljubitelji talijanskog kluba iz Albanije, Kosova, Slovačke...

