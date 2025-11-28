Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško, objavili su Bad Blue Boysi
Boysi i Zajec oprostili su se od Španovića: 'Nemoguće je opisati tugu, čovjek velika srca'
U petak u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini umro je novinar i publicist Sanjin Španović, objavio je GNK Dinamo u kojemu je Španović bio predstojnik ureda predsjednika Velimira Zajeca.
Posljednjih se godina istaknuo i velikim angažmanom u procesu demokratizacije kluba, a napisao je i objavio knjige o zlatnim rukometašima "Uvijek ćemo imati Portugal" i biografiju Velimira Zajeca "Zeko".
Od njega su se na društvenoj mreži Telegram oprostili Bad Blue Boysi. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
- Danas nas je, nakon duge i teške bolesti, napustio Sanjin Španović. Sanjin je bio pravi Dinamovac i veliki prijatelj naše grupe i svojevremeno njen aktivni pripadnik. Pamtit ćemo ga kao čovjeka goleme energije i neviđene upornosti. Bio je jedan od pokretača "proljećarske" ideje i posljednih je desetak godina posvetio borbi za demokratizaciju Dinama što mu mnogi nikada nisu mogli oprostiti.
- Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško i na kojeg smo se uvijek mogli osloniti. Ovim putem želimo izraziti iskrenu sućut obitelji i najmilijima. Počivaj u miru prijatelju i hvala ti za sve one i lijepe i teške trenutke koje smo prolazili zajedno. Neka ti je laka hrvatska zemlja. Tvoj Sjever.
Emotivnim riječima se od Španovića oprostio i Velimir Zajec:
- Riječima je nemoguće opisati tugu nakon odlaska prije svega prijatelja… Otišao je čovjek velikog srca, tihe snage i neprocjenjive odanosti prema svojim prijateljima, svojem Dinamu i Hrvatskoj. Hvala ti, prijatelju, za svaku riječ, svaki savjet i svu vjernost kroz sve ove godine. Zauvijek ćeš ostati u mom srcu. Velimir Zajec.
