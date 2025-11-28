Obavijesti

Sport

PREMINUO U 40. GODINI

Boysi i Zajec oprostili su se od Španovića: 'Nemoguće je opisati tugu, čovjek velika srca'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Boysi i Zajec oprostili su se od Španovića: 'Nemoguće je opisati tugu, čovjek velika srca'
ARHIVA - Preminuo Sanjin Španović, novinar i publicist | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško, objavili su Bad Blue Boysi

U petak u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini umro je novinar i publicist Sanjin Španović, objavio je GNK Dinamo u kojemu je Španović bio predstojnik ureda predsjednika Velimira Zajeca.

Posljednjih se godina istaknuo i velikim angažmanom u procesu demokratizacije kluba, a napisao je i objavio knjige o zlatnim rukometašima "Uvijek ćemo imati Portugal" i biografiju Velimira Zajeca "Zeko".

Od njega su se na društvenoj mreži Telegram oprostili Bad Blue Boysi. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Danas nas je, nakon duge i teške bolesti, napustio Sanjin Španović. Sanjin je bio pravi Dinamovac i veliki prijatelj naše grupe i svojevremeno njen aktivni pripadnik. Pamtit ćemo ga kao čovjeka goleme energije i neviđene upornosti. Bio je jedan od pokretača "proljećarske" ideje i posljednih je desetak godina posvetio borbi za demokratizaciju Dinama što mu mnogi nikada nisu mogli oprostiti.

ARHIVA - Preminuo Sanjin Španović, novinar i publicist
ARHIVA - Preminuo Sanjin Španović, novinar i publicist | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško i na kojeg smo se uvijek mogli osloniti. Ovim putem želimo izraziti iskrenu sućut obitelji i najmilijima. Počivaj u miru prijatelju i hvala ti za sve one i lijepe i teške trenutke koje smo prolazili zajedno. Neka ti je laka hrvatska zemlja. Tvoj Sjever. 

Emotivnim riječima se od Španovića oprostio i Velimir Zajec:

Riječima je nemoguće opisati tugu nakon odlaska prije svega prijatelja… Otišao je čovjek velikog srca, tihe snage i neprocjenjive odanosti prema svojim prijateljima, svojem Dinamu i Hrvatskoj. Hvala ti, prijatelju, za svaku riječ, svaki savjet i svu vjernost kroz sve ove godine. Zauvijek ćeš ostati u mom srcu. Velimir Zajec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
FOTO HNL po mećavi: Evo kako je to izgledalo prije 15 godina
PRISJETITE SE

FOTO HNL po mećavi: Evo kako je to izgledalo prije 15 godina

VARAŽDIN - Nogometaši Varteksa i Splita remizirali su bez golova na današnji dan 2010. u 17. kolu HNL-a. Utakmica se trebala igrati dan ranije, ali je odgođena zbog 10 centimetara snijega na sjeveru zemlje. Domaćini, koji mjesecima nisu dobili plaće, nisu ga htjeli čistiti, a ništa bolje nije bilo ni idući dan. Sudac Vlado Svilokos odlučio je da će se igrati uz pomoć crvenih linija i žute lopte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025