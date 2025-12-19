Obavijesti

Božićne želje velike četvorke HR nogometa: Dinamo po Brazilca, Hajduk mora riješiti financije...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Goran Kovačić, Šime Zelić, Vjeran Žganec Rogulja, Slavko Midžor/PIXSELL, 24sata

Dinamu je prioritet Livaković, Hajduku zatvaranje financijske konstrukcije, na Rujevici žele rekordan transfer Fruka, a u Osijeku povratak na tvorničke postavke...

Hrvatski nogometni prvoligaši od ovog će se vikenda zaputiti na godišnji odmor. Jesenski dio HNL-a bit će zaključen dvobojima 18. kola, naša nogometna karavana zastat će točno na pola ovogodišnjeg prvenstva.

