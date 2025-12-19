Dinamu je prioritet Livaković, Hajduku zatvaranje financijske konstrukcije, na Rujevici žele rekordan transfer Fruka, a u Osijeku povratak na tvorničke postavke...
HO-HO-HO PLUS+
Božićne želje velike četvorke HR nogometa: Dinamo po Brazilca, Hajduk mora riješiti financije...
Čitanje članka: 3 min
Hrvatski nogometni prvoligaši od ovog će se vikenda zaputiti na godišnji odmor. Jesenski dio HNL-a bit će zaključen dvobojima 18. kola, naša nogometna karavana zastat će točno na pola ovogodišnjeg prvenstva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+