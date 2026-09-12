BRAĆA ZA POVIJEST Jona (17) i Izak (16) srušili su Dinamo! 'I tata je isto bio nogometaš...'

Tmurni oblaci nadvili su se nad Osijekom nakon što su od Segeste (3-1) šokantno ispali iz šesnaestine finala Kupa. Novo nezadovoljstvo nakupilo se među navijačima i malo tko je bio optimističan uoči utakmice protiv Dinama u 7. kolu HNL-a. A onda su Osječani odigrali utakmicu za pamćenje i srušili hrvatskog prvaka (3-1).

Junak utakmice bio je sjajni Meksikanac Armando Leon, koji je zabio dva gola, a briljantan je bio i bivši dinamovac Luka Vrbančić, koji je zabio gol i praktički sam "razorio" cijeli vezni red "modrih". No, još posebniju priča, kakva se rijetko viđa u nogometnom svijetu, ispisala su braća Ježić.

Izak (16) i Jona (17), koji još uvijek idu u srednju školu, moći će u ponedjeljak svojim kolegama pričati kako su zajedno igrali od prve minute i još uz to pobijedili Dinamo. Kakva priča!

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mladići dolaze iz Donjeg Miholjca, mjesta koje je dalo Rudiku i sina mu Domagoja Vidu.

Silvijo Ježić, otac talentiranih igrača, također je bio nogometaš. Počeo je u Jedinstvu iz Donjeg Miholjca, igrao za zaprešićki Inter, za mlađe selekcije hrvatske reprezentacije... Danas tata Ježić radi u školi nogometa NK Osijek.

Jona, koji igra u vezi, je za seniore Osijeka debitirao još prošle sezone, pod Željkom Sopićem. Ove sezone u šest nastupa ima dva gola i asistenciju. Izak, koji igra na stoperskoj poziciji je debi upisao u porazu od Rijeke (4-1) u 6. kolu.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Počeo sam s četiri godine u Miholjcu. Dotad sam naganjao domaće životinje - kazao je Jona za klupske kanale.

S četiri godine počeo je i Izak. Obojica su još srednjoškolci. Izak se školuje za agrotehničara u Donjemu Miholjcu.