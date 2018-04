Braća zabila golove u različitim utakmicama baš u isto vrijeme

Neobična priča stiže iz Engleske. Dvojica braće, Mohamed i Abobaker Eisa bili su strijelci u istoj minuti na dvije različite utakmice!

Mlađi Abobaker načeo je mrežu Buryja u 13. minuti i upisao prvijenac u dresu trećeligaša Shrewsburyja nakon što je u siječnju doveden u taj klub iz niželigaša Wealdstonea. I to u svom prvom startu za novi klub.

PHOTO: First Town start for @AboEisaa7 and first Town goal, it's been a good game so far for Abo Eisa #salop 1-0 pic.twitter.com/z4xarbEgQD