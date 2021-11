Francuski derbi s hrvatskim štihom završio je bez pobjednika. Monaco je kod kuće remizirao s Lilleom (2-2) u 14. kolu Ligue 1 i to nakon što je gubio 2-0.

Niko Kovač predvodio je Monaco s klupe, a cijeli susret za Lille odradili su bivši nogometaši Hajduka Ivo Grbić i Domagoj Bradarić.

Gosti su veliku zalihu od 2-0 stekli već u prvih devet minuta kada je fantastični Kanađanin Jonathan David zablistao i u dvije minute zabio dva gola. Prvi već u 7. minuti kada je realizirao penal, a samo dvije minute kasnije uslijedio je novi udar.

Thiago Djalo poslao je dubinsku loptu s centra kroz srce veznog reda Monaca, brzonogi David je primio loptu u trku pored protivničkih igrača koji su padali kao čunjevi i udarcem u prvi kut matirao nemoćnog Nubela. Bio mu je to deseti gol u prvenstvu i najbolji je strijelac lige. I to pored Mbappea, Messija, Neymara. A tek mu je 21 godina. Riječ je o strašnom talentu koji vrijedi 35 milijuna eura i pitanje je trenutka kada će završiti u nekom nogometnom divu.

Nadu u povratak momčadi Nike Kovača dao je Diatta koji je smanjio na 2-1 udarcem s ruba šesnaesterca u 41. minuti. Nakon toga je na terenu postojala samo jedna momčad. Domaćini su napadali do kraja susreta, imali čak 16 udaraca, no ništa nije htjelo odsjesti u mreži Ive Grbića. Kovač je gubio živce i nervozno gestikulirao svojim igračima i to s pravom jer Monaco ne briljira u posljednje vrijeme. Odolijevali su gosti sve do 83. minute kada je Ben Yedder zabio za 2-2. I to s igračem manje jer je Pavlović samo pet minuta ranije zaradio drugi žuti karton.

Hrvatski reprezentativac Ivo Grbić očekivano je branio cijeli susret. Pomalo iznenađujuće je od prve minute osvanuo i bivši nogometaš Hajduka Domagoj Bradarić. Mladi lijevi bek je u posljednje vrijeme bio u nemilosti trenera Gourvenneca. Ovo mu je bio tek četvrti susret u prvenstvu, prvi od prve minute, a većinu utakmica proveo je na klupi ili izvan sastava zbog čega je i ispao iz reprezentacije. Posljednju utakmicu odigrao je 16. listopada, no prvi lijevi bek Mandava dobio je poštedu od trenera jer je prije tri dana igrao za Mozambik u kvalifikacijama za SP pa je Bradarić dobio priliku od prve minute.

Monaco je s ovim bodom skočio na sedmu poziciju s 19 bodova, no aktualna forma nije dobra. Kovačeva momčad već tri kola ne zna za pobjedu, no na njihovu sreću, ne briljiraju ni ostali konkurenti koji se bore za Europu. Aktualni prvak je na 12. mjestu s dva boda manje i već sad je izvjesno kako neće obraniti naslov. Prvoplasirani PSG bježi 17 bodova.