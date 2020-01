Bradarić: Lako ću se prilagoditi načinu igre u Celti i u Primeri

Hrvatski nogometaš Filip Bradarić (28) predstavljen je u ponedjeljak u španjolskom prvoligašu Celti Vigo poručivši kako vjeruje u brzu prilagodbu na momčad te opstanak u prvoj ligi.

Bradarić je u subotu prvi put trenirao s novim suigračima u Vigu, lučkom gradu na sjeveru zemlje, a u nedjelju je ostao na klupi u utakmici s Eibarom koja je završila 0-0.

- Momčad mi se činila dobrom, sve je bilo napravljeno kako bi došla do veće nagrade u odnosu na krajnji rezultat. Celta je bila zaslužila više, no ja sam optimist jer postoje pozitivni argumenti za to - izjavio je Bradarić na konferenciji za medije u Vigu.

Osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine došao je u Celtu kao zamjena za veznog Stanislava Lobotku prodanog u Napoli. Trebao bi pomoći momčadi u borbi za opstanak u ligi. Celta se nalazi u zoni ispadanja no s bodom manje od Mallorce hrvatskog napadača Ante Budimira koja je iznad crte.

- Ja ću se lako prilagoditi momčadi. U posljednje sam vrijeme igrao na mjestu defenzivnog veznog u sustavima 4-1-4-1 ili 4-2-3-1 ali se mogu prilagoditi igri na centru uz nekog drugog veznog igrača - rekao je Bradarić.

OFFICIAL. Welcome to RC Celta, Filip Bradarić! 😍 He arrives on loan until the end of the season. pic.twitter.com/haeWCcBpRM