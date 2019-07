Bradarić odlazi u Lille! Hajduk dobiva rekordno visoku odštetu

Domagoj Bradarić (19) neće konkurirati za uzvratnu utakmicu prvog pretkola kvalifikacija za EL protiv malteške Gzire, Hajdukov lijevi bek trebao bi sutra otputovati u Lille na liječničke preglede i potpis ugovora. Epilog je to dogovora Bradarića i Hajduka te ''nemoralne ponude'', odnosno rekordnog transfera kada je u pitanju neto zarada Hajduka.

Navodno je riječ o sedam milijuna eura uz koje idu i bonusi od 1,5 milijuna eura te 10 posto od budućeg transfera. Ponuda je to koju ni Hajduk ni igrač nisu mogli odbiti, pogotovo Hajduk kome pripada kompletan iznos transfera.

Podsjetimo, dosadašnji rekordni izlazni transferi iz Hajduka su onaj Nikole Vlašića od 8,7 milijuna eura te Nikole Kalinića od sedam milijuna eura, no obojica su imali postotak od transfera, što je konačnu zaradu Hajduku spustilo ispod 6 milijuna eura. A upravo je šest milijuna eura do sada bila rekordna zarada Hajduka od prelaska Ante Palaverse u Manchester City prošle zime. Sada bi rekorder trebao postati Bradarić, i to nakon samo jedne sezone u dresu prvotimca Hajduka, iz kojeg odlazi kao standardni mladi reprezentativac te kapetan.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Francuski Lille dva puta je slao službenu ponudu na Poljud, najprije na šest, pa na šest i pol milijuna eura uz bonus od 10 posto od budućeg transfera, no Hajduk ih je oba puta odbijao zbog troga jer su u isto vrijeme transferirali Palaversu. No Francuzi su bili uporni pa su nedavno poslali i treću ponudu, koju očito ni Hajduk ni igrač nisu mogli odbiti.

Na Poljudu su kao i uvijek u ovakvim situacijama zakopčani do grla, službenih informacija nema i neće ih ni biti sve dok ugovor ne bude potpisan. No to ne mijenja činjenicu da se Domagoj već pozdravio sa suigračima i da bi sutra trebao otputovati na liječnički pregled i potpis ugovora.

Ovim transferom nipošto ne završava prijelazni rok kad je Hajduk u pitanju. Naime, pred finišem je i ulazni transfer Nigerijca Samuela Eduoka, koji još čeka papire iz Turske, a još uvijek se čeka angažman barem još dvojice igrača. No bit će i odlazaka...