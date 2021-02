Kada si sedmerostruki NFL pobjednik i naslov osvojiš u 43. godini, itekako zaslužuješ to proslaviti. No problem je kada to vidi hrpa ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Tomu Bradyju

Neuništivi Tom Brady je u nedjelju s Tampa Bay Buccaneersima osvojio novi Super Bowl pobijedivši u finalu Kansas City Chiefse te za neke dodatno potvrdio status najvećeg u povijesti. Brady je inače poznat kao sportaš koji se strogo drži zdrave prehrane koju čini 90 posto povrća, pije više od 30 čaša vode dnevno, ali ovaj put je u te čaše ulijevao alkohol.

Igrači Tampe su s gliserima paradirali po zaljevu dok su ih pratili brojni navijači, a vidno pijani Brady je došao na ideju. 'Pa zašto ne bih bacio trofej u drugi gliser', zapitao se. I to je i napravio. Došao je do kraja glisera te uspio baciti trofej do drugog broda, a na njegovu sreću, suigrač Cameron Brate ga je ulovio.

Očito se žestoko slavilo jer je po izlasku iz glisera bio 'pijan kao maca', toliko da je jedva stajao na nogama, ali kada god zagusti, tu je kraj njega njegov Rob Gronkowski koji ga je pridržavao. Bilo to na terenu ili, u ovom slučaju, kada izmakne koja čašica više.

Igrači Tampe su slavili uz glazbu i ples, a dočekalo ih je na tisuće ljudi. I Brady je komentirao svoje teturanje, ali čini se da je tada još bio mamuran jer je krivo napisao.

- Ništa posebno, samo malo tekile od avokada.