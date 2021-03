Uvijek uredno ošišana kosa, šiške zalizane na desnu stranu, a toliko ima snage da bi nakon utakmice mogao otrčati i maraton.

- Protiv Hannovera smo kao momčad pretrčali 128 kilometara. To je ovosezonski rekord u Bundesligi. I ja sam također srušio osobni rekord s 13 pretrčanih kilometara. Pogledajte mi ožiljke na nozi. Kad sam ih vidio nakon utakmice, pomislio sam: bio je to težak posao. Ali vrijedilo je, osvojili smo bodove - govorio je Ivica Olić 2015. godine, u smiraju svoje karijere.

Dvije godine kasnije je odlučio završiti veličanstvenu karijeru te je objesio kopačke o klin, no nije dugo mirovao. Ubrzo ga je pozvao izbornik Zlatko Dalić da mu bude pomoćnik, a takva prilika se ne odbija.

S 'vatrenima' je 2018. godine u Rusiji ispisao povijest osvojivši srebro, a danas je odlučio napraviti novi korak u svojoj karijeri. Ivica Olić (41) postao je novi trener CSKA Moskve što mu je prvi samostalni trenerski posao, a odlučio ga je započeti baš u klubu koji ga je lansirao u europsku orbitu.

Olić je za Hrvatsku odigrao 104 utakmice uz 20 golova, igrao je na brojnim natjecanjima te ga pamtimo kao jednog od naših najvećih nogometaša. Zabio je Italiji na Svjetskom prvenstvu, igrao dva finala Lige prvaka s Bayern Münchenom, no to je sve ono što smo mi vidjeli. Iza toga se krije patnja, krv, znoj i suze. I jako teško djetinjstvo u kojem je ostao bez brata Dubravka.

- Brat Dubravko mi se utopio kupajući se ovdje u Davoru kada je imao osam godina. Bio sam malen, imao sam samo pet godina i ne sjećam se najbolje tih dana. Ali znam da je starijeg brata Marina to strašno pogodilo, slomilo - govorio nam je Ivica Olić.

Pokazivao je na kobno mjesto šećući rodnim Davorom i sjećao se djetinjstva u slavonskom mjestašcu:

- Ima jedna uređena plaža koje, naravno, nije bilo dok sam bio dijete. I koliko god rijeke bile opasne, kao klinac ne razmišljate o tome. Uh, katkad sam čak i kradomice bježao na kupanje, da roditelji ne doznaju. A poseban je izazov bilo preplivati prijeko, na drugu stranu.

Tragedija se dogodila prije 36 godina. Dubravko je tada imao osam godina.

Ubrzo je došao i rat. Kada je Ivica Olić bio odveden iz obitelji u privremeno izbjeglištvo.

- Došla je naredba da se selo djelomično evakuira i bilo mi je jako teško odvojiti se od obitelji. Pitao sam se zašto, pa ovdje nije bilo rata.

Trajalo je jedno polugodište. No, uz ružne uspomene na odvojenost od oca i majke dolaze i lijepa sjećanja. Na obitelj Hajnić koja je plemenito prigrlila nepoznatog dječaka kao svoga.

- Zapalo me da idem k njima, otac obitelji Marijan uzeo je mene i još jednog dječaka (Ivičina rođaka Zlatka, nap. a.) i odveo nas kući, u Zlatar Bistricu. Mario je godinu dana stariji od mene, a njegova sestra Tea godinu mlađa i išli smo zajedno u školu, a njegov otac, majka Božena, baka Dragica... krasno su me dočekali i primili. Zapamtio sam i da škola nije bila daleko, nisam morao dugo hodati i putovati. I blizu škole bilo je betonsko igralište, baš za mene!

- I ondje sam stalno ganjao loptu, volio sam je više nego školu, ha-ha!

Igrao je u lokalnom Posavcu gdje je od jutra do mraka naganjao loptu po grbavom terenu uz savski nasip. No nije mu to smetalo. Najbitnije je bilo da se samo lopta kotrlja, kakvi god uvjeti bili.

Zbog izvanredne discipline i radne etike, već u mladosti je bio poznat po tome što može trčati do mile volje, a ubrzo su njegov talent prepoznali inozemni klubovi. Kad je bio igrač Marsonije, stigla je ponuda od velikog Intera!

- Bio sam na probi u Interu. Trener je bio Gigi Simoni, a među igračima su bili Recoba i Ronaldo, moj ondašnji uzor. Dobar sam bio na treninzima i pamtim predivne uspomene iz tih dana, fotografiju s Ronaldovom posvetom, kao i dres u kojem sam, u napadu s Recobom, odigrao prijateljsku utakmicu protiv Irana - prisjeća se Olić tih dana i nastavlja:

- Simoni je želio da ostanem, ali tada je došla ponuda Herthe. Sportski direktor Sandro Mazzola nije me htio pustiti u Berlin, no smatrao sam da bi za mene, kao mladog igrača, bilo bolje otići u klub poput Herthe, gdje ću dobiti priliku za igru prije nego u Interu. A na odlasku mi je Mazzola rekao: “Želiš li tako, idi! Postaneš li netko, postaneš li pravi igrač, nećemo zaboraviti da si bio s nama!"

Inter je Marsoniji nudio 100.000 DEM, ali kako je bilo puno zainteresiranih klubova, klub je htio zaraditi više na svome dijamantu, a kada je došla ponuda Herthe od 550.000 DEM, nisu razmišljali ni sekunde. I tako je 19-godišnji Ola otišao u Berlin.

No pravu priliku nije dobio, nije se snašao u stranom okruženju pa se 1999. godine vratio u Marsoniju gdje je eksplodirao. S klubom je igrao Prvu HNL te u 42 nastupa zabio 21 gol. Većina klubova iz prvoligaškog društva ga je htjela, ali prvi ga je ugrabio Zagreb sezone 2001/2002 i ispisao povijest. Pod vodstvom Cice Kranjčara Zagreb je osvojio prvi naslov prvaka u povijesti Hrvatske, a nevjerojatni Ola je utrpao 21 gol u 29 utakmica!

Bilo ga je nemoguće zadržati, a u susjedno dvorište posegnuo je Dinamo koji ga je doveo te iste godine za milijuna eura. U 27 utakmica zabio je 16 golova, ali 2003. godine odlučio se na trenutak koji mu je promijenio život. Otišao je u CSKA Moskvu za pet milijuna eura.

Ola je tamo postao ikona i najbolji igrač, u četiri godine odigrao je 78 utakmica i zabio 35 golova te osvojio dva prvenstva, dva Kupa i Kup Uefe. HSV ga je kupio 2007. godine, a dvije godine kasnije doživio je vrhunac karijere, najveću stepenicu u svome životu u 30. godini. Otišao je u veliki Bayern München. Louis van Gaal mu je odmah dao do znanja da mu on nije prvi izbor. Tu su bili Miroslav Klose i Mario Gomez, ali kada je Olić krenuo trpati, njegovi konkurenti su ubrzo završili na klupi. I Ivica je Bayern odveo do finala Lige prvaka odmah u prvoj sezoni.

Te sezone osvojio je Bundesligu s Bavarcima, ali svi ga pamtimo po ona dva gola Manchester Unitedu u četvrtfinalu te po perfektnom hat-tricku kojeg je zabio Lyonu u polufinalu te uveo svoju momčad u prvo finale LP nakon devet godina. Nažalost, Inter je u finalu bio prejak.

Igrao je još jedno finale 2012. godine kada je Bayern izgubio od Chelseaja nakon jedanaesteraca, a Olić je jedan od onih koji je promašio penal.

- Kad sam uzeo loptu i krenuo prema vrataru Čechu, činilo mi se da čovjek stoji ispred - hokejaškog gola! Sve se odjednom smanjilo - govorio je Ivica.

Nakon briljantne epizode u Bayernu (55 golova, 13 golova) okušao se u Wolfsburgu pa se potom vratio u HSV da bi blistavu karijeru završio 2017. godine u Münchenu 1860.

Za reprezentaciju je igrao 14 godina, odigrao 104 utakmice i zabio 20 golova. Nastupao je na brojnim natjecanjima, a jedan od najvažnijih golova zabio je odmah na prvom, na SP-u 2002. kada je utrpao Buffonu za veliku pobjedu protiv Italije (2-1). Na Euru 2008. godine bio je najbrži igrač prvenstva kada je na utakmici protiv Njemačke 'pičio' 32 km/h te zabio za 2-0! Ha, bilo je i onih manje slavnih trenutaka kada je uoči utakmice s Rusijom u Moskvi uhvaćen u narodnjačkom klubu zajedno s Darijem Srnom i Boškom Balabanom.

A najdraža pobjeda? Nema dvojbe, ona protiv Srbije.

- Najdraža pobjeda s Hrvatskom bila mi je protiv Srbije u Zagrebu 2013. godine (2:0)! Kakav smo samo pritisak imali u tjednu uoči dvoboja... Srećom, dobro je završilo, zabio sam i gol. Tu je i pobjeda protiv Njemačke na Euru 2008., pa onaj “lom” Turske u Istanbulu u dodatnim kvalifikacijama za Euro 2012. godine - govorio je Olić.

Bio je podcjenjivan i često omalovažavan zbog nekih igračkih mana, ali Ivica je uvijek bio isti. I kad je igrao u Marsoniji i kad je igrao u Bayernu, radio je po svome i nije se osvrtao na druge. Zbog toga je i uspio. Njegovo ogromno srce odvuklo ga je prema samom nogometnom vrhu.

- Iako nisam ni slutio da ću ovako dugo igrati, od prvog sam dana davao sve od sebe, nikad nisam preskočio trening, ni na Badnjak. I to je uvijek bila moja vodilja: radom, voljom i upornošću, čovjek može svoje želje ostvariti! I ne žalim ni za čime. Mnogi kažu “da sam ovo, da sam ono...”. Kod mene nema “da sam”, sve sam podredio karijeri. I sve sam napravio kako sam želio, uvijek sam davao maksimum, na svake sam pripreme došao spreman. Relativno kasno počeo sam igrati pravi nogomet, tek sa 16 godina, do tada sam na selu igrao onako kako sam ja htio! Ali ništa ne bih mijenjao, možda sam tako dugo trajao baš zbog tog kasnog profesionalnog početka. Ponosan sam na svoju karijeru, sve sam u životu napravio isključivo radom i poštenjem, tako je bilo do zadnje sekunde koju sam proveo na travnjaku - rekao je Olić jednom prilikom za Sportske Novosti.