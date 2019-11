Brat paraliziran, tatu otpustio, majka i pomajka skupa i ljetuju

Lewis Hamilton (34) u nedjelju je u teksaškom Austinu osvojio šesti naslov svjetskog prvaka u Formuli 1, a s tribina su ga, uz oca Anthonyja, skupa bodrile majka Carmen i maćeha Linda. I to je samo jedan dio osebujne obiteljske priče oktanskog šampiona.

Odrastao je u skromnom domu u Stevenageu, gradiću 50-ak kilometara sjeverno od Londona. Roditelji su mu se rastali kad je imao samo dvije godine. Ostao je živjeti s majkom sve do 12. godine, kad se preselio k ocu, željezničkom radniku.

Foto: HOCH ZWEI/DPA/PIXSELL Lewisov otac Anthony, pomajka Linda i majka Carmen

Interes za automobilizmom počeo je razvijati nakon što mu je otac kupio prvi autić na daljinsko upravljanje kad je imao šest godina. Nastavio ga je pratiti kroz karijeru mladog vozača kartinga i financijski mu pomagati.

- Dala sam mu što zaslužuje. Anthony je u Lewisu vidio talent, puno je uložio u njega i ja to nisam mogla pratiti. Rastava mu nije naškodila. Da nije bilo njega, ne bi postao takva zvijezda - rekla je Carmen Larbalestier.

Lewis joj je treće dijete. Vozač Formule 1 ima i dvije starije polusestre Nicolu Hewitt i Samanthu Shickle iz ranijega, drugog braka biološke majke te mlađeg polubrata Nicolasa kojeg mu je tata Anthony dobio s pomajkom Lindom.

Foto: /DPA/PIXSELL

U Lewisovu timu bio je do 2010., tri godine nakon debija u Formuli 1, kad ga je sin otpustio kao menadžera. Tvrdio je da je to napravio kako bi se Anthony mogao fokusirati na druge stvari, no on sam je jednom prilikom ponudio nešto drugačije razloge.

- Pomislio je: "Znaš što, tata? Dosta mi je slušati te". Odlučio je da će biti svoj čovjek i prihvatio sam to - rekao je tata Hamilton koji je kao utješnu nagradu za 18 godina rada s njim dobio tri milijuna funti.

Nicolas ima cerebralnu paralizu, sindroma koji pogađa mišiće i uzrokuje slabiju pokretljivost, ali ga nije zaustavio da i on krene u svijet autoutrka. Dapače, natjecao se i u britanskom prvenstvu "touring" automobila.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL Lewis s polubratom Nicolasom

Lewisovi otac i majka ostali su u dobrim odnosima. Štoviše, prijateljskim pa tako i ljetuju u četvero, svatko sa svojim partnerom, i dolaze na utrke njihova sina.

- Tatin osmijeh sve mi je rekao. Podržavao me od prvog dana, kao što su i Linda i moja mama. Toliko su toga dali kako bih mogao biti ono što jesam i želio sam da budu ovdje zajedno. Mislim da je to prvi put nakon dugo vremena da smo bili ujedinjeni kao obitelj. Kako se osjećam? Reći da sam u sedmom nebu bilo bi preblago, daleko sam iznad toga - rekao je Lewis nakon šeste titule svjetskog prvaka.

- Pucaju me emocije. Čast je biti među takvim velikanima. Kad sam imao šest ili sedam godina, tata mi je rekao da nikad ne odustanem. I sad se osjećam svježe i ne mislim stati - dodao je.

Foto: Press Association/PIXSELL