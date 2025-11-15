Bravo, cure! Hrvatice pobijedile Kolumbiju i ostale u igri za plasman na Billie Jean King Cup

Najiskusnija i najmladađa igračica hrvatske teniske reprezentacije, Jana Fett i Petra Marčinko, u odlučujućoj igri parova su pobijedile Kolumbijke Yulianu Lizarazo i Camilu Osorio sa 6-4, 6-3 i time donijele našoj ekipi pobjedu u prvom nastupu na turniru za ulazak u elitni razred Billie Jean King Cupa, kojem je domaćin Varaždin.

Marčinko je u prvom pojedinačnom dvoboju sa 6-3, 6-0 bila bolja od Yuliane Lizarazo, da bi u drugom dvoboju Osorio na jednako uvjerljiv način sa 6-1, 6-3 svladala Antoniju Ružić i tako izjednačila na 1-1.

Hrvatski izbornik Marin Bradarić je ostao pri svojoj originalnoj nominaciji za igru parova, dok je njegov kolumbijski kolega Alejandro Gonzalez potpuno promijenio par i na teren poslao svoje najbolje igračice koje su igrale i pojedinačne mečeve.

Kolumbijke su bolje započele dvoboj i povele su sa 4-2, ali uslijedio je potpun preokret. Osvojivši četiri gema u nizu Fett i Marčinko su osvojile i prvi set sa 6-4. U drugoj dionici su hrvatske tenisačice prelomile meč kad su kod rezultata 2-2 osvojile tri gema zaredom. Kod vodstva 5-3, servirajući za ukupnu pobjedu, Fett i Marčinko su suparnicama prepustile tek jedan poen i zasluženo došle do pobjede.

Tako će o prvom mjestu i plasmanu među 16 najboljih svjetskih reprezentacija odlučivati nedjeljni susret Hrvatske i Češke. Čehinje su pred početak turnira slovile za glavne favoritkinje, što su i dokazale u petak pobijedivši Kolumbijke s glatkih 3-0.

No, uz inspiriranu Petru Marčinko, odličnu povratnicu Janu Fett i glasnu podršku s tribina varaždinske Arene, Hrvatska možda i može iznenaditi reprezentaciju koju predvodi 13. tenisačica svijeta Linda Noskova.

Dvoboj Hrvatske i Češke će započeti u 14 sati. Prvo će biti odigrana dva pojedinačna dvoboja, a bude li rezultat 1-1, o pobjedi i plasmanu u elitni razred Billie Jean King Cupa će odlučivati dvoboj parova.