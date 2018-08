'Sad želimo Srbiju, u takvoj se atmosferi stvaraju pravi igrači'

Lijepa priča hrvatske košarke ide dalje. Nasljednici Perasovića i Prkačina, U-16 košarkaši izborili su polufinale Europskog prvenstva u Novom Sadu. U napetoj utakmici pobijedili smo Litvu 80-78 i sad čekamo boljeg iz meča Francuska - Srbija.

- Malo ćemo proslaviti i onda se pripremiti za polufinale, zašto bismo sad ovdje stali? Inače to ne volim reći, ali stvarno bih volio da protivnik u polufinalu bude Srbija! Ne zato što mislim da bi nam protiv njih bilo lakše, nego zato jer bi utakmica protiv domaćina, pred punim tribinama u Novom Sadu bila vrhunsko iskustvo za ove mladiće. U takvim se atmosferama stvaraju igrači i to bi bila uspomena za cijeli život - rekao je trener košarkaša U-16 Mile Karakaš.

Protiv Litve to nije bilo onako dominantno kao dosad, no ništa čudno, Litva je rasadnik talenata, europska košarkaška sila. I neće igrati završnicu, a za to su zaslužni hrvatski mladići koji su gubili prvo poluvrijeme, ali u trećoj četvrtini preokrenuli su rezultat.

Imali su i devet razlike, ali Litva se vratila, imala je napad za pobjedu, ali kapetan Matej Bošnjak blokadom nas je uveo u polufinale.

- Jednostavno, u takvim završnicama, na plus dva samo par sekundi prije kraja, nemaš što razmišljati. Samo sam išao na blokadu, nisam razmišljao ni o faulima ni o ičem drugom i to je to - rekao je Matej za FIBA.basketball.

Najbolji u hrvatskim redovima bio je Boris Tišma s 25 poena, a slijedili su Roko Prkačin i Ivan Perasović s 20.

Matej Bošnjak dodao je 12 koševa uz 11 skokova.