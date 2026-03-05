Obavijesti

Sport

Komentari 0
INDIAN WELLS

Bravo, Dino! Prižmić stigao do prve pobjede na Mastersu u karijeri. Čilić ispao u prvom kolu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bravo, Dino! Prižmić stigao do prve pobjede na Mastersu u karijeri. Čilić ispao u prvom kolu
2
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Prižmić je sa 7-6(5), 3-6, 7-5 svladao Australca Tristana Scholkatea, dok je od Čilića sa 7-6(5), 6-4 bolji bio američki tenisač Zachary Svajda

Admiral

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, pobijedio je u prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu, dok je Marin Čilić svoj put okončao na prvoj prepreci.

Prižmić je sa 7-6(5), 3-6, 7-5 svladao Australca Tristana Scholkatea, dok je od Čilića sa 7-6(5), 6-4 bolji bio američki tenisač Zachary Svajda.

Nakon dva i pol sata igre Prižmić je svladao Schoolkatea, igrača koji je jednu poziciju bolje plasiran na ATP ljestvici. Prižmić je 119. na svijetu, a Australac 118., s tim da su u Indian Wellsu obojica s uspjehom prvo obavili kvalifikacije.

U prvom setu njihovog meča nije bilo niti jedne break lopte pa je odluka pala u tie-breaku gdje je Prižmić od starta bio u prednosti. Odmah na startu drugog seta Prižmić je propustio čak četiri break šanse. Schoolkate je iskoristio prvu takvu šansu, poveo 3-0 i potom izjednačio na 1-1 u setovima.

Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Meč je time otišao u neizvjesnost trećeg seta gdje breaka nije bilo sve do samog kraja. Kod vodstva 6-5 Prižmić je napokon slomio 25-godišnjeg Australca i izborio meč drugog kola gdje će igrati protiv 30. nositelja Francuza Arthura Filsa. Prižmić je time došao do premijerne pobjede u karijeri na nekom od Masters 1000 turnira.

U drugom kolu ovogodišnjeg Indian Wellsa neće igrati 37-godišnji Čilić kojeg je sa 7-6(5), 6-4 pobijedio Amerikanac Svajda, tenisač s pozivnicom i 99. igrač s ATP ljestvice.

U prvom setu nije bilo break gemova, s tim da je Čilić odmah u prvom gemu meča propustio tri break prilike. U tie-breaku je 23-godišnji Amerikanac bio za nijansu bolji te je došao do prednosti u setovima.

Izgubljena prva dionica vidno je utjecala na Čilića te je Svajda u drugom setu poveo 5-2, s dva breaka prednosti. Do kraja meča hrvatski tenisač je vratio jedan break, ali ne i oba, čime je morao potpisati poraz na samom startu jakog turnira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026