Svaka čast, kraljice! Martić je osvojila prvi naslov u karijeri

Tjedan iz snova za Petru Martić, još jednu šampionku s Firula! Naša tenisačica osvojila je prvu WTA titulu u karijeri, i to u Istanbulu. Za veliko slavlje pobijedila je Čehinju Marketu Vondroušovu s 2-1 u setovima. Bilo je 1-6, 6-4, 6-1.

Petra je jako loše otvorila svoje treće finale na WTA touru. U prvom setu vidjeli smo pet breakova, a od toga je Čehinja napravila četiri. Martić je radila previše pogrešaka, forsirala je forhend koji joj nije baš donio previše dobrog. Na kraju je Čehinja to mirno završila i dobila prvi set s 6-1.

I onda smo u drugom setu vidjeli sve čari tenisa. Iako je u prvom setu bila neprepoznatljiva, Petra je na početku drugog seta odmah oduzela servis protivnici i pokazala da se vratila jača nego ikada. Čehinja joj je odmah uzvratila, ali naša tenisačica je napravila još jedan break, mirno odservirala do kraja i dobila set.

A onda u trećem setu šou! Na krilima sjajne igre jednostavno je pregazila Vondroušovu koja nije imala ideju kako vratiti sve te 'bombetine' koje joj je slala naša tenisačica. Napravila joj je tri breaka, osvetila se za prvi set i sa 6-1 u posljednjem setu stigla do prve titule u karijeri!

First WTA title for Petra #Martic!



The Croatian battles back from a first-set blowout to beat Marketa #Vondrousova 1-6 6-4 6-1 and claim the Istanbul title. pic.twitter.com/K33YOz0ULR