Bravo momci! Još jedna medalja za nevjerojatnu braću Sinković

Hrvatska veslačka braća Martin i Valent Sinković stigla su do brončane medalje na Europskom prvenstvu u talijanskom Vareseu. U finalnoj utrci dvojca bez kormilara najbolji su bili srpski predstavnici Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su osvojili zlato, dok su srebrnu medalju uzeli Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Conde Romero.

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Pokretanje videa... 00:45 Izjava braće Sinković | Video: Hrvatski veslački savez

Srpska posada kroz cilj je prošla s vremenom 6:04.45, dok su Sinkovići zaostali 3,90 sekundi i završili na trećoj poziciji. Hrvatski dvojac tako je još jednom potvrdio pripadnost samom vrhu europskog i svjetskog veslanja, iako ovog puta nije uspio doći do najsjajnijeg odličja.

Hrvatska će u Vareseu imati još jednu priliku za medalju. U finalu četverca nastupit će i hrvatska posada koju čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, a njihova utrka na rasporedu je danas od 12:47 sati.

Sinkovići se i dalje nalaze među najtrofejnijim hrvatskim sportašima u povijesti. Braća su prije mjesec i pol dana slavila u finalu Svjetskog kupa u bugarskom Plovdivu, dok prošle sezone nisu uspjela izboriti završnicu Svjetskog prvenstva. Tada su nastup u četvercu završili pobjedom u B finalu, zajedno s braćom Lončarić.

Aktualni su olimpijski pobjednici u dvojcu bez kormilara, a u bogatoj karijeri imaju i zlata s najveće sportske smotre – iz Rio de Janeira 2016. te Tokija 2021. godine.