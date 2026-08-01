Obavijesti

Sport

Komentari 3
BRONCA NA EP-u

Bravo momci! Još jedna medalja za nevjerojatnu braću Sinković

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo momci! Još jedna medalja za nevjerojatnu braću Sinković
Foto: Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sinkovići su u Vareseu uzeli broncu, a zlato je otišlo Srbiji! Hrvatska veslačka braća opet su pokazala klasu, a nova medalja im je izmakla za 3,90 sekundi

Admiral

Hrvatska veslačka braća Martin i Valent Sinković stigla su do brončane medalje na Europskom prvenstvu u talijanskom Vareseu. U finalnoj utrci dvojca bez kormilara najbolji su bili srpski predstavnici Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su osvojili zlato, dok su srebrnu medalju uzeli Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Conde Romero.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava braće Sinković 00:45
Izjava braće Sinković | Video: Hrvatski veslački savez

Srpska posada kroz cilj je prošla s vremenom 6:04.45, dok su Sinkovići zaostali 3,90 sekundi i završili na trećoj poziciji. Hrvatski dvojac tako je još jednom potvrdio pripadnost samom vrhu europskog i svjetskog veslanja, iako ovog puta nije uspio doći do najsjajnijeg odličja.

Hrvatska će u Vareseu imati još jednu priliku za medalju. U finalu četverca nastupit će i hrvatska posada koju čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, a njihova utrka na rasporedu je danas od 12:47 sati.

NEMA STAJANJA Sinkovići kreću po europsko zlato: 'Tehnički smo odlični'
Sinkovići kreću po europsko zlato: 'Tehnički smo odlični'

Sinkovići se i dalje nalaze među najtrofejnijim hrvatskim sportašima u povijesti. Braća su prije mjesec i pol dana slavila u finalu Svjetskog kupa u bugarskom Plovdivu, dok prošle sezone nisu uspjela izboriti završnicu Svjetskog prvenstva. Tada su nastup u četvercu završili pobjedom u B finalu, zajedno s braćom Lončarić.

Aktualni su olimpijski pobjednici u dvojcu bez kormilara, a u bogatoj karijeri imaju i zlata s najveće sportske smotre – iz Rio de Janeira 2016. te Tokija 2021. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Mladi Grk će u Romu, a PSG je za 50 milijuna eura doveo Monacovog talenta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi Grk će u Romu, a PSG je za 50 milijuna eura doveo Monacovog talenta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026