DESET POBJEDA ZAREDOM

Bravo, Petra! Marčinko osvojila drugi uzastopni teniski turnir

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prije osvajanja turnira u Dubaiju, Marčinko je slavila i na ITF W75 turnir  Fujairahu. Deseta je ovo pobjeda Hrvatice u nizu, a na novoj WTA ljestvici skočit će na 81. poziciju

Petra Marčinko osvojila je ITF W100 turnir u Dubaiju! U finalu je pobijedila nekadašnju drugu tenisačicu svijeta Veru Zvonarevu sa 6-3, 6-3 i stigla do drugog uzastopnog naslova. 

Marčinko je izborila i nastup na Australian Openu, a omjer u finalima u dosadašnjoj karijeri joj je 12-2. 

