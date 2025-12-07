Prije osvajanja turnira u Dubaiju, Marčinko je slavila i na ITF W75 turnir Fujairahu. Deseta je ovo pobjeda Hrvatice u nizu, a na novoj WTA ljestvici skočit će na 81. poziciju
DESET POBJEDA ZAREDOM
Bravo, Petra! Marčinko osvojila drugi uzastopni teniski turnir
Petra Marčinko osvojila je ITF W100 turnir u Dubaiju! U finalu je pobijedila nekadašnju drugu tenisačicu svijeta Veru Zvonarevu sa 6-3, 6-3 i stigla do drugog uzastopnog naslova.
Prije osvajanja turnira u Dubaiju, Marčinko je slavila i na ITF W75 turnir Fujairahu. Deseta je ovo pobjeda Hrvatice u nizu, a na novoj WTA ljestvici skočit će na 81. poziciju.
Marčinko je izborila i nastup na Australian Openu, a omjer u finalima u dosadašnjoj karijeri joj je 12-2.
