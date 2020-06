Bravo Riječani, bravo Lokosi, tako se igra pravi HNL derbi!

Po svršetku utakmice tribine su unatoč propuštenoj pobjedi pljeskale svojim ljubimcima u Rijekinom dresu koji su zapjevali s navijačima. To je sve reklo o sjajnoj utakmici s Lokomotivom

<p>Prvu HNL kao kap vode na dlanu trebamo čuvati jer je jedina naša i jer bolje nemamo. A još kad se u triler-lovu na drugo mjesto i Ligu prvaka odigra ovako kako su to napravile <strong>Rožmanova</strong> Rijeka i <strong>Tomićeva</strong> Lokomotiva, ostaje samo jedno: bravo Riječani i bravo Lokosi, to je derbi i to je naša HNL!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: SLAVLJE RIJEČKIH NAVIJAČA...</strong></p><p>Vidjeli smo sve: četiri gola, dva preokreta, sjajnu atmosferu nakon 100 dana s gledateljima (službeno: bilo ih je 2.584, 'odokativno': barem tisuću više), dinamičan i otvoren nogomet, penal, isključenje (okay, to možda nije plus, ali doprinosi kompletnom doživljaju), sjajne i dvojbene sudačke odluke, odlične poteze i kikseve... Divni nogomet. Hrvatski nogomet.</p><p>Na tribinama, naravno, riječki predsjednik <strong>Damir Mišković</strong> te kao povratnik, ali u ulozi izbornika hrvatske U-21 reprezentacije, i <strong>Igor Bišćan</strong>.</p><p>Rijeka je krenula daleko bolje u derbi, imala bolje šanse, ali Lokosi su lansirali svoju, sada već klasičnu i ubitačnu kontru (asistent <strong>Cokaj</strong>, egzekutor <strong>Kastrati</strong>) pa poveli. Bijeli su priču okrenuli 12 minuta nastavka. Afrikanac <strong>Sterling Yateke</strong> zabio je dvije minute nakon što je ušao u igru, a <strong>Andrijašević</strong> (večeras: kapetan) donio silnu radost Rujevici u 78'.</p><p>Mladi <b>Pandur</b> mogao je bolje reagirati kod prvog gola, a baš loše je reagirao <strong>Capan</strong> prekršajem za penal u korist Lokomotive u 82. Vrhunski su potez zato povukli suci, i oni na terenu i oni u VAR sobi, 100% pravilno dijagnosticiravši da su Lokosi zaslužili penal (a Capan i drugi žuti tj. crveni).</p><p><strong>Karačić</strong> je uredno zabio iz penala za konačnih 2-2, a po svršetku utakmice tribine su unatoč propuštenoj pobjedi pljeskale svojim ljubimcima u Rijekinom dresu koji su zapjevali s navijačima koji su ovacije krenuli već 25 minuta prije utakmice i to - Varaždinu koji je slomio Hajduk u Splitu.</p><p>Svaka čast Rijeko, svaka čast Lokomotivo. Složili ste 90-minutnu reklamu, poster za HNL, a prava uzbuđenja u sjajnom lovu na drugo mjesto i Ligu prvaka - tek nas čekaju!</p>