Brazilac ima najviše nastupa u povijesti nogometa! Svrgnuo je s vrha legendarnog Engleza...

U noći koja će ostati upisana zlatnim slovima u nogometnim almanasima, brazilski golman Fábio Deivson Lopes Maciel ispisao je povijest. Izlaskom na travnjak legendarne Maracane u utakmici Copa Sudamericane protiv kolumbijskog kluba América de Cali, 44-godišnji čuvar mreže Fluminensea odigrao je svoju 1.391. službenu utakmicu u karijeri, čime je i službeno postao nogometaš s najviše nastupa u povijesti, pretekavši englesku ikonu Petera Shiltona.

Trenutak za povijest na Maracani

U uzvratnoj utakmici osmine finala Copa Sudamericane, Fábio je stao među vratnice i time okrunio karijeru koja traje gotovo tri desetljeća. Njegov klub, Fluminense, odao mu je počast na poseban način – svi vratari momčadi, uključujući i Fábija, nosili su poseban amblem na dresu u čast ovog nevjerojatnog postignuća.

Foto: Scott Kinser/REUTERS

Samo nekoliko dana ranije, 17. kolovoza, Fábio je u pobjedi protiv Fortaleze u brazilskoj Serie A izjednačio Shiltonov rekord od 1.390 utakmica, pripremajući pozornicu za povijesni trenutak pred domaćim navijačima. Taj trenutak je stigao i potvrdio ono što se dugo najavljivalo – nogomet je dobio novog "željeznog čovjeka".

Debata o brojkama: Tko je doista bio rekorder?

Iako se Fábiov uspjeh slavi kao prelazak brojke od 1.390 utakmica, priča o rekordu nešto je složenija i otkriva zanimljive detalje o tome kako se vode nogometne statistike. Godinama je rekord pripadao Peteru Shiltonu, čija je karijera trajala od 1966. do 1997. godine. Međutim, točan broj njegovih nastupa predmet je debate.

1.390 utakmica: Ovu brojku navode Guinnessova knjiga rekorda i Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS). Vjeruje se da ovaj zbroj uključuje i 16 utakmica u neslužbenim ili regionalnim kup natjecanjima, koje strogi statističari ne smatraju službenim seniorskim nastupima.

1.387 utakmica: Ovo je broj koji sam Shilton navodi u svojoj biografiji. Razlika od tri utakmice vjerojatno proizlazi iz različitog tumačenja statusa pojedinih utakmica.

1.374 utakmice: Prema detaljnoj analizi Engleskog nacionalnog nogometnog arhiva, ovo je broj "čistih" službenih, seniorskih utakmica koje je Shilton odigrao. Ova brojka isključuje 13 nastupa za U-23 reprezentaciju Engleske, kao i spomenute regionalne kupove.

Prema najstrožim kriterijima, koji broje isključivo službene utakmice za prve momčadi klubova u nacionalnim i međunarodnim natjecanjima te nastupe za A-reprezentaciju, Fábio je Shiltona zapravo pretekao još ranije. Ipak, kako bi se otklonila svaka sumnja, svijet je čekao da Brazilac nadmaši najvišu, Guinnessovu brojku, što je on naposljetku i učinio.

Put do besmrtnosti: Karijera duga gotovo tri desetljeća

Fábiova profesionalna priča započela je 1997. godine u klubu União Bandeirante, simbolično, iste godine kada je Peter Shilton zaključio svoju veličanstvenu karijeru. Od tada, njegov put bio je obilježen nevjerojatnom konstantnošću.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Nakon 30 utakmica za matični klub, karijeru je nastavio u velikanima brazilskog nogometa. Odigrao je 150 utakmica za Vasco da Gamu, nakon čega je uslijedio period koji ga je pretvorio u legendu. U dresu Cruzeira proveo je čak 17 godina i odigrao nevjerojatnih 976 utakmica, postavši apsolutni rekorder kluba.

U Fluminense je stigao 2022. godine, u poznim igračkim godinama, no umjesto mirnog završetka karijere, doživio je novu mladost. S klubom iz Rio de Janeira osvojio je dva državna prvenstva, prestižni Copa Libertadores 2023. te Recopa Sudamericana 2024. godine. Njegov ugovor s Fluminenseom traje do prosinca 2026., što znači da će svoj rekord nastaviti povećavati i postaviti ga na razinu koja će biti gotovo nedostižna za buduće generacije.

U društvu velikana i potjera Cristiana Ronalda

Fábio se sada nalazi na vrhu ekskluzivne liste nogometaša s više od 1.000 službenih nastupa. Na toj listi nalaze se imena poput Rogérija Cenija (1.226), Gianluigija Buffona (1.155), Lionela Messija (1.154) i Luke Modrića (1.119).

Ipak, najveću prijetnju njegovom rekordu u budućnosti predstavlja čovjek koji je i sam sinonim za dugovječnost i rušenje rekorda – Cristiano Ronaldo. Portugalski napadač trenutno je na trećem mjestu vječne ljestvice s više od 1.280 nastupa i ne pokazuje znakove posustajanja. S obzirom na njegovu fizičku spremu i nezasitnu glad za uspjehom, nije isključeno da ćemo za nekoliko godina svjedočiti novoj potjeri za nogometnom besmrtnošću.