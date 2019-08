Brazilci tvrde: Bivši Milanov i Barcin igrač dolazi u Dinamo

Punim imenom Maximiliano Gastón López (35), argentinski je nogometaš koji je u svojoj karijeri igrao za svjetske velikane kao što su Barcelona i Milan, a sada je na putu prema Maksimiru, tvrde dva brazilska medija Fox Sports i Istoe. Kako navode, Maxi bi u Zagreb došao zbog Lige prvaka.

Isto tvrdi i poznati talijanski novinar Gianluca Di Marzio koji je tu vijest objavio na svome Twitteru, a osim Dinama, kao mogući novi klub za Maxija Di Marzio navodi i talijanskog drugoligaša Crotonu.

Ovoljetni prijelazni rok ostvario je neke od najluđih transfera pa zašto onda ne bi i Maxi Lopez došao u hrvatskog prvaka? Lopez je od kraja prošle sezone slobodan igrač, a prije toga igrao je u brazilskom Vasco da Gami. U svojoj je karijeri igrao u katalonskom gigantu Barceloni u vrijeme Ronaldinha i Puyola, ali i u brazilskom Gremiu, talijanskim Milanu, Torinu, Udineseu i drugima.

S Barcelonom je osvojio Ligu prvaka 2005./2006., a izgleda da sada želi sreću okušati i s "modrima".

Ljubavni trokut Maxi - Wanda - Icardi

Podsjetimo, upravo je njegova bivša supruga Wanda Nara sadašnja Icardijeva, koja kroji prijelazni rok. No, iako ova vijest zvuči nestvarno, ne može ju se isključiti. U svakom slučaju, to bi bio najluđi maksimirski transfer ovoga ljeta. Maxi Lopez i Wanda Nara su bili u braku od 2008. do 2013. godine, kada im se u njega upleo aktualni napadač Intera Mauro Icardi i praktički ga razorio. Wanda i Icardi vjeenčali su se svega nekoliko mjeseci nakon što su se Lopez i Nara razveli.

Maxi danas rijetko priča s bivšom suprugom, a kada pričaju, to je uglavnom preko odvjetnika,priznao je dok s Icardijem nema nikakav odnos, priznao je u jednom intervjuu novinarima.

- Nije ostalo ništa od našeg odnosa. Najčešće pričamo preko odvjetnika - rekao je pa dodao:

- Mauro? Jednog će dana shvatiti težinu svojih postupaka koje je učinio. Na rođendanu moga sina, uzeo mu je telefon i poklopio slušalicu. Kakva osoba to radi? Kakav dijalog možete imati s takvom osobom? - zavapio je Argentinac.

Foto: Instagram

'Wandin derbi'

Prije početka utakmice Serije A u travnju 2014. godine između Sampdorije i Intera, López se nije htio rukovati s Icardijem, zbog čega su tu utakmicu mediji nazvali "Wandin derbi". Dvije godine nakon toga, López je ponovio istu stvar.

Svjetski mediji tvrdili su kako je nakon "preotimanja" Maxijeve žene, Icardi postao jedna od najomraženijih osoba u Argentini. Nakon što nije bio pozvan niti u reprezentaciju, tvrdilo se - sve je to od loše Wande.