Brazilski mediji puni osude: 'Oni su kukavice i izrazito neugodni za gledanje. Htjeli su dobiti gol'

San o šestoj tituli svjetskog prvaka, popularnoj 'hexi', naglo je i brutalno prekinut. Poraz Brazila od Norveške 2-1 u osmini finala Svjetskog prvenstva izazvao je potres u nogometnoj velesili, a tamošnji mediji nisu štedjeli ni momčad ni izbornika Carla Ancelottija.

Reakcije se kreću od nevjerice i nacionalne boli do oštrih analiza taktičkih promašaja i individualnih pogrešaka. Dva pogotka Erlinga Haalanda u završnici susreta poslala su peterostruke svjetske prvake kući, što je njihovo najranije ispadanje s Mundijala još od 1990. godine. Neymarov utješni gol iz penala u sudačkoj nadoknadi bio je tek slaba utjeha za naciju koja živi za nogomet i na novi naslov čeka od 2002. godine, što je sada i službeno najduži post u njihovoj slavnoj povijesti.

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San je gotov, barem do 2030. godine

Naslovnice brazilskih portala i novina oslikavale su kolektivno razočaranje. Portal Bahia Notícias bio je najizravniji, objavivši naslov koji je odjeknuo svijetom: "Hexa cancelado" (Heksa je otkazana). U te dvije riječi sažeta je sva bol nacije čija su se velika očekivanja još jednom rasplinula.

Diário do Nordeste otvorio je svoj tekst rečenicom: "San o heksi je završen". Mediji su podsjetili i na neugodnu tradiciju, ističući da je Norveška ostala jedna od rijetkih reprezentacija na svijetu koju Brazil nikada u povijesti nije pobijedio. U pet međusobnih susreta, Brazil je upisao tri poraza i dva remija, a portal Globo je zaključio da su Norvežani samo produbili svoju "freguesiju", brazilski nogometni izraz za protivnika koji vam redovito stvara probleme. Poraz je time dobio još gori okus, jer nije stigao od tradicionalnog rivala, već od momčadi koja za Brazil predstavlja svojevrsnu crnu mačku.

Foto: Harry Langer/DeFodi Images/DEFOD

Haaland je bio neizbježan

U detaljnim analizama utakmice, gotovo svi brazilski mediji kao ključni trenutak ističu promašeni penal Brune Guimarãesa u prvom poluvremenu, pri rezultatu 0-0. Njegov mlak udarac obranio je golman Nyland, a komentatori su složni da se takvi promašaji protiv organiziranog suparnika koji u vrhu napada ima igrača poput Erlinga Haalanda jednostavno ne praštaju. Norveška je preživjela taj pritisak i dočekala svojih deset minuta. A tada je na scenu stupio Haaland.

ESPN Brasil naglašava kako je dvoboj norveškog napadača i brazilskog braniča Gabriela Magalhãesa odlučio utakmicu. Haaland je, pišu, prvo "progutao" Gabriela u zračnom duelu za vodeći pogodak glavom, a zatim ga je nadmudrio i kod drugog gola, kada je preciznim udarcem poslao Brazil kući. Portal UOL poraz je sažeo u brutalno iskrenoj rečenici: "Dvije lopte prema Haalandu, dva Haalandova gola i doviđenja, Brazil."

Foto: Mike Segar

"Malen, kukavički i neugodan za gledanje"

Kritike nisu zaobišle ni iskusnog talijanskog stručnjaka na klupi Brazila, Carla Ancelottija. Rodrigo Mattos, kolumnist portala UOL, optužio ga je da je "složio momčad na talijanski način, a onda ju uništio popularnim izmjenama." Mattos tvrdi da je Brazil u utakmicu ušao organizirano i disciplinirano, ali da je Ancelotti uvođenjem ofenzivnih igrača bez jasne strukture narušio ravnotežu i dopustio Norveškoj da preuzme kontrolu. "Brazil je tada izgubio svaki osjećaj organizacije. Pretvorio se u čudovište", napisao je.

Foto: Jeenah Moon

Posebno oštra bila je poznata kolumnistica Milly Lacombe, koja je svoj komentar naslovila: "Brazil: malen, kukavički, nadigran, neugodan za gledanje." Zaključila je da je Haaland ogolio sve slabosti brazilske selekcije, koju je opisala kao "egzistencijalnu prazninu", dodavši ciničnu opasku koja će još dugo odzvanjati Brazilom: "Šesta titula stvarna je samo u broju ispadanja."

*uz korištenje AI-ja