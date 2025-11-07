Obavijesti

FOTO: PROCIJENITE SAMI

Brazilsku odbojkašicu optužuju da nije žensko, ona poručuje: Ja sam 100 posto žena

Ja sam samo djevojka koja ima pravo postojati, odijevati se i ponašati kako se osjećam. Nisam lažna žena, ja sam snažna žena s puno borbe iza sebe, rekla je Nayara Ferreira, koju je albanski odbojkaški savez suspendirao
Nayara Ferreira je brazilska odbojkašica koja igra na poziciji vanjskog primača. Rođena je u Brazilu i visoka je oko 180 cm, a igra za albanski Dinamo | Foto: Instagram
