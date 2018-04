Brbićev odgovor Šalinoviću: Neka ovo bude posljednji put

Marin Brbić, bivši predsjednik Hajduka, reagirao je na intervju člana Nadzornog odbora splitskog kluba Ante Šalinovića, objavljenom na portalu 24sata.

Njegov odgovor na Šalinovićeve tvrdnje prenosimo u cijelosti.

- Iako nisam imao namjeru komentirati rad sadašnje Uprave i NO Hajduka, na žalost, ponukan mnoštvom neistina iznesenih od strane člana Nadzornog odbora, gospodina Ante Šalinovića radi istinitog informiranja javnosti prisiljem sam javno reagirati - rekao je Marin Brbić i počeo, korak po korak, odgovarati na Šalinovićeve tvrdnje (označeno navodnicima).

'Račun je bio čist, na njemu nije bilo praktički ni kune. Iz svih perspektiva gledano stanje u klubu je bilo jako teško. Hajduk je u tom trenutku imao oko 40 mil. kuna neplaćenih obaveza koje su dočekale novu upravu, a bez sredstava na računu'

- Činjenice: Dana 6.4.2016 na računu je bilo 2.057.747 kn (moja smjena dogodila se 1.4.2016.) uz 5.725.353 kn dospjelih potraživanja od dužnika, i 21.272.400 nedospjelog potaživanja (transfer Balića) za koje je već načelno dogovoren factoring koji je trebalo do kraja realizirati. Dug je iznosio ukupno 12.097.920 kn uz dodatnih 26.170.765 kn prema Gradu Splitu koje u tom trenutku nitko nije potraživao. Zapravo, nikad, ali baš nikad za vrijeme mog mandata stanje nije bilo bolje od ovoga – ukupna kratkoročna imovina 7,7 miljuna + mogući factoring 21 miljun kn, a dospjeli dug 12 miljuna.

- Od mog dolaska na čelo kluba u srpnju 2012 račun je gotovo konstantno bio čist, sve ono što se slijevalo trebalo je odmah proslijediti vjerovnicima što se jasno može vidjeti ukoliko se pogleda prosječno stanje računa u proteklim godinama. Očito je da nova uprava i NO nisu imali iskustvo kako funkcionirati u uvjetima kriznog managementa.

'Meni ne trebaju krive interpretacije kako je za vrijeme mandata Marina Brbića klub potpuno očišćen i unaprijeđen da bih ga cijenio. Brojke su egzaktne. U 4 godine mandata kroz poslovanje je vraćeno 15 milijuna kuna duga.N e 100, ne 40, nego 15'

- Ovo je apsolutna neistina, čak ako pretpostavimo da su njegove ranije izjave o 40 miljuna kuna duga točne (a što nisu), najjednostavnija matematička operacija zbrajanja i oduzimanja koja se uči u drugom razredu osnovne škole to pokazuje. Dug je kada smo došli 2012 bio 101 miljun kuna, a on kaže da je dug kada sam ja smijenjen bio 40 miljuna. A mi smo vratili 15? Nešto ne štima..., ni uz zaborav novca od Balića i ostalih potraživanja koje smo mi imali u tom trenutku.

- Glede vraćenih dugova samo ću spomenuti veće: Igrači i bivši igrači 22 miljuna kuna, treneri 2,6 miljuna, Afisa 7,8 miljuna, Izvor osiguranje 4,4 miljuna, Banco Popolare 3,7 miljuna, Cestar 1,7 miljuna, NK Šibenik, Vodovod, Blaž Slišković i mnogi drugi.

- A ono što je najznačajnije u financijskom smislu i održivosti, u mom mandatu se skoro došlo do izjadnačavanja prihoda i rashoda bez novaca iz transfera igrača. Iz financijskih izvješća vidimo da se ta razlika danas samo povećava i premašila je 30 miljuna kuna na godišnjoj razini što bi ozbiljno trebalo zabrinuti one koji vode klub.

'Igrački kadar koji je nova Uprava naslijedila je u prethodnoj polusezoni osvajao 1.47 bodova po utakmici. To je ekvivalent 53 osvojena boda u sezoni. Nova Uprava je naslijedila tu kvalitetu, za 53 boda po sezoni'

- Ta kvaliteta koju gosp Šalinović spominje omogućila je dodatnu financijsku stabilizaciju kluba: podsjećam na transfere ostvarene u posljednje dvije godine Tino Sušić, Lovre Kalinić, Hrvoje Milić, Josip Maganjić, Lorenzo Šimić, Nikola Vlašić, Franck Ohanza – ukupno cca 20 mil EUR-a.

'U prvu momčad se ulaže oko 40% više što je već sada u nekoj mjeri vidljivo većom konkurentnosti. Sada smo na cca 2 boda po utakmici što znači da smo se podigli s 53 boda po sezoni na cca 72 boda po sezoni. U finalu smo kupa, hrabro smo se borili protiv Evertona, prošle sezone nas je jedan udarac dijelio od ulaska u grupnu fazu Europske lige.'

- Što se konkurentnosti tiče, Hajduk je u sezoni 2015/2016 na dan 1.studenog bio na prvom mjestu ispred Rijeke i Dinama, dok je ove godine 4.11. zaostajao za Dinamom 12 bodova. Pored toga, za vrijeme trenera Tudora 2014/2015 također je Hajduk puno duže vremena bio konkurentan nego u posljednjim sezonama. Dakle, brojke se mogu interpretirati onako kako to kome odgovara. Isto tako, prosječan broj bodova zavisi od perioda koji se promatra. Zaboravlja također da je Hajduka i protiv Dnjipra 2014 jedan udarac dijelio od ulaska u grupnu fazu (slično je bilo i godinu poslije s Damirom Burićem). A osvojen kup iz 2013. je nažalost i dalje naš zadnji osvojeni trofej.

- Ulaganje u prvu momčad nije donijelo nikakav rezultatski iskorak, rezultati su manje-više vrlo slični. Činjenica da danas najplaćeniji igrači kluba imaju višestruko veću plaću nego li prije tri godine, s višegodišnjim ugovorima, je zabrinjavajuća jer je pravo pitanje što će biti za godinu dana ukoliko se ne naprave značajni transferi, koji opet, ukoliko se dogode slabe momčad – i tako iz kruga u krug.

'Procijenjena vrijednost nam je čak i značajno veća nego što je bila. I to bez prave valorizacije trenutnog potencijala. Npr. Letica je procijenjen na ispod milijun eura, Toma Bašić sigurno vrijedi puno više, kao i neki drugi. A onaj najveći potencijal, Šego, Kovačević, Kreković, Palaversa… da ne nabrajam dalje, praktički nije ni zabilježen. Mogu samo čestitati sportskom direktoru na tome. I zahvaliti mu se, i kao navijač i kao član Nadzornog odbora'

- Svi pobrojani igrači osim Kovačevića su iz mandata sportskog direktora Gorana Vučevića, nije jasno što je tu napravio sadašnji sportski direktor...

'Omladinski pogon je teško valorizirati, ali možemo ju gledati kao završni proizvod kroz B momčad i juniore. B momčad je tavorila u sredini treće lige, a juniori nisu ni igrali prvu juniorsku ligu. Bit ću slobodan reći da je u radnoj zajednici bio velik broj zaposlenika koji blago rečeno nisu davali svoj maksimum. Infrastruktura je bila potpuno neadekvatna ambicijama'

- Koga je to omladinski pogon proizveo u posljednje dvije godine? Zar su Balić, Vlašić, Maganjić, Šimić, Kreković, Šego, Grbić i konačno Letica rezultat sadašnjeg rada i selekcije? B momčad je počela nastupati u sezoni 2014/2015 a kroz nju su (naravno, isključivo s ciljem razvoja igrača, a ne rezultata) prošli prvotimci Balić, Vlašić, Šimić, Tudor, Juranović, T. Bašić, Maganjić, Grbić... a što se tiče juniora te godine je HNS ukinuo nacionalnu juniorsku ligu, a sljedeće godine smo odbili nastupiti u juniorskoj ligi iz bojkota prema HNS-u koju je tu ligu ponovo ustanovio zbog interesa GNK Dinama.

'Na infrastrukturi je napravljeno jako puno, zamijenjeni su travnjaci, započeta izgradnja potpuno novih terena, dovršeno uređenje svlačionica, uređeni sanitarni čvorovi…'

- Travnjak je zamijenjen i 2014, svlačionice su se počele uređivati u mandatu prošle uprave, također i sanitarni čvorovi, uređena je trofejna sala, video nadzor i brojači koji su bili preduvjet da bi se mogli licencirati za natjecanje, postojali su planovi za muzej Hajduka, kamp...

'Bit ću slobodan reći da je u radnoj zajednici bio velik broj zaposlenika koji blago rečeno nisu davali svoj maksimum. Krvotok radne zajednice je u velikoj mjeri izmijenjen, vjerujem na bolje'

- Čime gosp Šalinović mjeri kvalitetu krvotoka radne zajednice? Možda boljim marketingom (smijenjen voditelj nakon tri mjeseca) s novim velikim sponzorima kojih nema - činjenica jest da su svi veći sponzori i partneri ostali iz mandata bivše uprave – Tommy, Splitska banka, Karlovačka pivovara, Macron...

- Ono što je sigurno da je broj radnika s Ugovorom o radu i Ugovorom o djelu danas dosta veći od onog od prije par godina. Pa samo PR sada ima 10-tak zaposlenika sa gore navedenim ugovorima.

'Prezentiran je okvir za izradu strategije, načela po kojima će strategija biti rađena i vrijednosti koje Hajduk želi živjeti. Sljedeća faza je izrada implementacijskog dijela strategije koja će nam za svaki segment kluba dati upute na čemu trebamo raditi i do kud u kojoj fazi možemo i trebamo stići'

- O strategiji ne mogu govoriti jer je nisam pročitao, nadam se da će u tome uspjeti i da taj dokument neće doživjeti sudbinu kao što je doživio drugi bitan dokument kluba Etički kodeks koji je donešen 2013. i koji se danas ne primjenjuje.

- I zaključno, kada govori o mojim kompetencijama i upravljačkim kvalitetama samo bih podsjetio da je izabrani NO iz 2011. (kada je gosp Šalinović kao kandidat na izborima za članove NO završio na 28. mjestu) na izborima za predsjednika 2012. odlučio da sam ja bolji izbor od niza kandidata uključujući i tadašnjeg protukandidata - upravo gospodina Šalinovića. Stoga ga molim da me više ne hvali, jer mi time samo oduzima moje slobodno vrijeme. Ovime želim zaključiti diskusiju, poručio je Marin Brbić.