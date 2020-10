Brekalo: 'E sad ti, Niksi, meni asistiraj!' Vlašić: 'Jedino smo nas dvojica morali dijeliti sobu'

U prvoj zajedničkoj utakmici, za U17 reprezentaciju, uništio ih je - Amer Gojak! A nakon SP-a Niksi i Breksi donijeli su više od četvrtine golova Hrvatske. To je tandem koji će nositi 'vatrene' iduće desetljeće

<p>Ma užitak je igrati i surađivati s Nikolom Vlašićem, dobro se poznajemo i razumijemo, vjerujemo jedan drugome na terenu. Moje dvije asistencije? Haha, sada je red na njemu, pa da on meni dvaput asistira, sa smješkom nam priča <strong>Josip Brekalo</strong> (23).</p><p><strong>Hrvatska</strong> je u listopadu upisala dvije pobjede (Švicarska 2-1, Švedska 2-1), te upisala novi poraz (2-1) od<strong> Francuske</strong>. <strong>Zlatko Dalić </strong>može na koncu biti zadovoljan viđenim u posljednje tri utakmice, bez obzira na novi poraz od svjetskih prvaka. Hrvatska raste i izgleda sve bolje, a ‘vatreni’ su u listopadu dobili konačnu potvrdu visoke kvalitete <strong>Nikole Vlašića</strong> i Josipa Brekala. Da, oni su ti, oni su sadašnjost i budućnost hrvatske reprezentacije.</p><p>- Nikola je doista sjajan dečko, ali i fantastičan nogometaš. Po meni je on daleko najbolji igrač ruske lige koju sam ozbiljnije počeo pratiti zbog njega, Lovrena, More i Uremovića. Igra odlično, vjerujem da će brzo završiti u nekom od najboljih europskih klubova - hvali svog suigrača Josip Brekalo.</p><p>Njihova ‘reprezentativna suradnja’ traje čak sedam godina...</p><p>- Davno smo prvi put zaigrali zajedno, mislim da je to bilo za reprezentaciju do 17 godina u BiH - priča Brekalo.</p><p>Malo detaljnije istraživanje potvrdilo nam je njegovu priču, Hrvatska je 10. listopada 2013. poražena (2-0) od BiH, a tih dana ‘uništio’ (zabio i asistirao) nas je - <strong>Amer Gojak</strong>.</p><p>Nikola Vlašić i Josip Brekalo su prošle godine bili i jedine svjetle točke U-21 reprezentacije na Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu. Mini ‘vatreni’ su tada doživjeli debakl, a Brekalo i Vlašić (svaki zabio dva gola) bili i jedini naši strijelci na tom natjecanju.</p><p>- Nikola se odlično kreće u međuprostorima, ima odličan udarac. Ma gledajte, nas dvojica smo dugo sanjali ovaj trenutak, priliku kad ćemo zaigrati i biti važan dio ‘vatrenih’. I svaka nova utakmica nam je prilika za dokazivanje - završio je Josip Brekalo.</p><p><strong>Nikola Vlašić</strong> dobro se sjeća njihovog prvog okupljanja u A vrsti...</p><p>- U reprezentaciji nema nikakvih inicijacija, mladi ne moraju pjevati, plesati ili nositi torbe starijima. No, dok su na našem prvom okupljanju svi bili u jednokrevetnim sobama, Brekalo i ja smo jedini bili cimeri. Zašto? Dečki su nam objasnili kako prvo moramo nešto pokazati, svojim igrama zaslužiti te jednokrevetne sobe. I već na sljedećem okupljanju smo ih dobili, haha - smije se Nikola Vlašić, pa nastavlja:</p><p>- Još dok nije igrao u Wolfsburgu, svima sam govorio kako im je on najbolji igrač. Oduvijek sam vjerovao u njega, moderan je krilni igrač, brz i agresivan, voli driblati i asistirati. Ma, dovoljno je pogledati njegovu statistiku, tu se najbolje vidi koliko je važan za Hrvatsku. Odlični smo si i privatno, a Brekalo mi je poslije Francuske rekao kako sada ja moram njemu asistirati, haha.</p><p>Hrvatska je poslije SP-a u Rusiji postigla 35 golova, Vlašić ih je zabio pet, Brekalo dva. No, Brekalo je u tom periodu upisao i četiri asista (dva Vlašiću), Vlašić jedan. Taj je tandem izravno sudjelovao u 10 (od 35) hrvatskih golova poslije SP-a. A to znači kako su za čak 28,5% naših golova zaslužni - Vlašić i Brekalo.</p>