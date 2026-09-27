BREND U SEVILLI Šuker stigao na druženje s Rakitićem: 'Tu su me častili kad god bih zabio gol'

Bivši hrvatski nogometni napadač Davor Šuker rekao je u nedjelju da je Španjolska favorit u utakmici Lige nacija protiv Hrvatske, ali je istodobno upozorio domaćina da hrvatsku reprezentaciju ne smije podcijeniti.

- Imate sjajnu momčad, odličnog trenera i sjajnu publiku, ali nadam se da ćete se opustiti jer se mi podignemo kada nas podcijene - izjavio je 58-godišnji Šuker uoči dvoboja koji se igra u utorak na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan.

Šuker je u nedjelju u Sevilli sudjelovao na posebnom druženju uoči utakmice Lige nacija, zajedno s bivšim španjolskim reprezentativcem Jesúsom Navasom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Rakitićem i novinarom Cristóbalom Sorijom.

Četvorica su se pred više od stotinu navijača okupila u blizini "Zlatnog tornja", poznate kule u Sevilli na obali rijeke Gudalquivir. Ondje su razgovarali o nogometu, svojim karijerama i dvoboju Španjolske i Hrvatske, a druženje su završili partijom stolnog nogometa. Šuker, koji je u Sevilli ostavio dubok trag tijekom igračke karijere od 1991. do 1996., grad je ponovno nazvao svojim drugim domom.

- Uvijek sam oduševljen kada sam u Sevilli jer mi je srce puno kada sam ovdje. To je moj drugi dom. Moj posao bio je zabijati puno golova i to sam uvijek volio, čak i u stolnom nogometu - rekao je Šuker.

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Prisjetio se i odnosa koji je tijekom godina izgradio sa stanovnicima Seville, istaknuvši da se zbog njih osjeća bogatim čovjekom.

- Dolazio sam u zračnu luku, a tamo bi me dočekao policajac, taksist, moj trgovac voćem koji mi je poklanjao dinje kada bih zabio gol... Sevilla je najbolje mjesto za igranje nogometa - kazao je najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije.

Šuker je pritom izbjegao odgovor na pitanje je li nakon završetka karijere više slavio trofeje Seville ili Real Madrida, za koji je također igrao od 1996. do 1999.

- Kad sam kasnije bio dužnosnik Uefe, Sevilla ili Real Madrid uvijek bi osvajali trofeje, tako da sam bio jako sretan - odgovorio je.

Rakitić, koji je ljetos napustio funkciju tehničkog direktora Hajduka i vratio se živjeti u Sevillu, od kuda mu je supruga Raquel, prisjetio se osvajanja Europske lige s tim španjolskim klubom 2014. i 2023. Bivši dokapetan Hrvatske osvrnuo se i na poraz u finalu Svjetskog prvenstva 2018. protiv Francuske.

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- Bilo je teško. Do danas nisam pogledao nijednu snimku tog finala i ako mi je sada pustite, okrenut ću se. Deset minuta nakon poraza osjećali smo nevjerojatan ponos jer je biti u finalu za tako malu zemlju bila ludost - rekao je Rakitić koji je 106 puta nosio hrvatski dres.

Navas je pak govorio o životu nakon igračke karijere te priznao da sada više vremena provodi s obitelji. Prisjetio se i osvajanja Svjetskog prvenstva 2010. sa Španjolskom.

- Najviše uživam u trenucima s obitelji koje prije nisam mogao imati, a bicikl vozim koliko god mi kuk dopušta. Svjetsko prvenstvo bilo je nešto najveće. Braniti boje svoje zemlje je najveća stvar - rekao je Navas.

Uoči utakmice Rakitić je otkrio da ga je kći zamolila da na stadion dođe u dresu Španjolske. Druženje u Sevilli završeno je partijom stolnog nogometa između četvorice sudionika, uz nastavak druženja s navijačima koji su većinom bili odjeveni u dresove španjolske reprezentacije i Seville.

U utorak se na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan, domu kluba Seville, očekuje 43.200 gledatelja. To je prva domaća utakmica Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva prije dva mjeseca. Dodatnu euforiju reprezentacija je potaknula u subotu navečer kada je u Londonu s 3-2 pobijedila Englesku u 1. kolu Lige nacija. Hrvatska je istovremeno slavila s 2-1 protiv Češke u Pragu.