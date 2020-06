Brescia otpušta Balotellija?! Propušta treninge, van forme je i žali se na probavne probleme

Balotelliju i njegovim suigračima uručen je plan treninga, koji su igrači sami trebali provoditi tijekom izolacije, ali to se nije svidjelo 29-godišnjem napadaču koji je tvrdio da ga muče problemi s probavom

<p>Nogometni prvoligaš Brescia pokrenuo je postupak za otpuštanje bivšeg reprezentativca <strong>Marija Balotellija</strong>, izvještavaju u subotu talijanski mediji.</p><p>Posljednjeplasirana momčad Serie A želi se rastati s bivšim reprezentativnim napadačem, koji je propustio nekoliko treninga za što je priložio liječničku potvrdu.</p><p>Epilog je to prijepora koji je započeo još u ožujku, nakon što je prvenstvo prekinuto zbog pandemije izazvane širenjem koronavirusa. Balotelliju i njegovim suigračima uručen je plan treninga, koji su igrači sami trebali provoditi tijekom izolacije, ali to se nije svidjelo osebujnom 29-godišnjem napadaču koji je tvrdio da ga muče problemi s probavom.</p><p>Balotelli je u Bresciju stigao prošlog kolovoza iz francuskog Olympique Marseillea i u 19 nastupa u Serie A je postigao pet pogodaka. No, Brescia je prilično čvrsto prikovana za dno ljestvice sa samo 16 bodova iz 26 nastupa s ne pretjerano velikim izgledima da će u preostalih 12 kola, kad prvenstvo bude nastavljeno 20. lipnja, zadržati prvoligaški status.</p><p>- Mislio sam da će igrajući u svom gradu, moći dati puno - izjavio je trener <strong>Diego Lopez</strong> o Balotelliju za "Il Corriere della Sera".</p><p>- Ima još puno toga za dati, ali mora mnogo više raditi. To su činjenice pa je normalno da sam razočaran - dodao je treći ovogodišnji trener na klupi Brescije.</p><p>U dosadašnjoj karijeri Balotelli je igrao za velikane poput Intera, Milana, Liverpoola i Manchester Cityja, a u talijanskoj reprezentaciji je postigao 14 golova u 36 nastupa, ali je od 2018. izvan nacionalne momčadi.</p><p>Prema svemu sudeći, i u Bresciji su mu dani odbrojani.</p>