'Briga me za njegovo mišljenje, reći ću ovo: Prestanite plakati!'

Prošlo je deset mjeseci od posljednje borbe teškaškog prvaka UFC-a, Stipe Miočića (37). Američki borac hrvatskog porijekla je prošle godine u kolovozu vratio pojas nakon pobjede nad Danielom Cormierom (43) i od tada je bez borbi, a to mu zamjeraju konkurenti.

Javljali su se Francis Ngannou i Curtis Blaydes, a najglasniji je upravo Cormier koji želi revanš, no kako je vidio da nema odgovora iz Clevelanda, odlučio se baciti na 'prljavije' poslove i zatražio je od šefa UFC-a Dane Whitea da oduzme titulu Stipi zbog neaktivnosti. S tim se slaže i Francis Ngannou koji je jedan od boraca koji spada u kategoriju izazivača i on želi što prije priliku za naslov.

- Moramo odraditi borbu između Stipe i Cormiera, a Ngannou je onda idući. Moramo to što prije riješiti - rekao je nedavno Dana White, dok je Cormier ponudio Stipi borbu u kolovozu.

- Bolji sam borac od njega. On je sjajan tip, dobar primjer svima, ali ja sam bolji borac. I želim svima to dokazati. Ne znam što više čekaš, potpiši taj ugovor - vikao je Cormier.

Miočić je šutio i strpljivo čitao izjave svojih konkurenata, a onda je odgovorio svima.

- Svi govore 'on drži kategoriju u svojim rukama', a ja razmišljam kako ja to nju držim u svojim rukama. Pa drugi momci kažu 'mi treniramo i spremni smo'. Pa super, odlično za vas. Živite u drugim gradovima i imate drugačije propise i možete trenirati - rekao je Miočić za MMA fighting i rekao da već tjednima ne trenira jer je njegov trener zatvorio teretanu zbog korona virusa.

- Moj trener je zatvorio teretanu. Nije htio uzimati nove članove, nitko nije ništa platio jer je tako fer prema svima. Nekoliko ljudi je treniralo vani ispred teretane, bilo ih je pet ili šest. Bili su udaljeni tri metra jedni od drugih, ali netko ih je vidio, prijavio policiji i oni su dobili kaznu. Eto koliko su strogi. Pa tako neka svi ušute koji nešto prigovaraju jer su idioti.

Cormier ga svaki dan proziva, a Stipe je otkrio što misli o tome.

- Briga me za Cormierovo mišljenje. Iskreno, on zna reći jednu stvar pa onda stalno proturječiti samome sebi. Svi mi govore da branim ili napustim pojas... A ja ne mogu svakoga ili nekoga usrećiti. U ovom trenutku me za to uopće nije briga. Jednostavno - prestanite plakati - kazao je UFC-ov prvak.

Miočić je pojas osvojio još 2016. godine nakon što je u Brazilu pobijedio Fabricija Werduma i branio je titulu triput, a onda ju izgubio 2018. godine od Cormiera. Prošle godine se pak revanširao i vratio pojas u svoje ruke, a planira ga i zadržati nakon nove borbe protiv Cormiera.

- Već sam rekao da ću se boriti protiv Cormiera. On samo voli dizati buku. Moj tim radi na osiguravanju lokacije za trening i datuma borbe. Da nisam ozlijedio mrežnicu, već bih se borio i umirovio Cormiera - rekao je Miočić koji je ozlijedio oko upravo u meču protiv Cormiera.