Brighton je pobijedio Coventry 5-0 i produbio krizu Lampardove momčadi. Vušković je igrao do 78. minute, a domaćin je potonuo na dno ljestvice još uvijek bez pobjede i bez zabijenog gola
Brighton je petardom svladao nemoćni Lampardov Coventry. Vušković je dirigirao obranom
U susretu četvrtog kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton je na gostovanju deklasirao Coventry City 5-0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Bio je to već četvrti poraz povratnika u Premier ligu, kojeg vodi Frank Lampard, uz 0-10 razliku pogodaka, dok je Brighton upisao drugu pobjedu, uz po jedan remi i poraz.
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Coventry je pri rezultatu 0-0, imao dvije velike prilike, ali Jack Rudoni i Frank Onyek nisu uspjeli svladati Barta Verbruggena. Brighton je poveo u 35. minuti golom Charalamposa Kostoulasa, a potom su gosti u nastavku zabili još četiri gola.
Malick Yalcouye je u 51. minuti zabio za 2-0, Pascal Gros je povećao na 3-0 iz kaznenog udarca u 70. minuti, a do kraja susreta među strijelce su se upisali i Lewis Dunk te Yasin Ayari. Domaćin je od 53. minute igrao bez isključenog Taiwa Awoniyja. Hrvatski reprezentativac Luka Vušković igrao je za goste do 78. minute.
Brighton je trenutačno četvrti sa sedam bodova, pet manje od vodećeg Arsenala. Coventry je posljednji.
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