Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLIČNA UTAKMICA HRVATA

Brighton je petardom svladao nemoćni Lampardov Coventry. Vušković je dirigirao obranom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Brighton je petardom svladao nemoćni Lampardov Coventry. Vušković je dirigirao obranom
Foto: Paul Childs
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brighton je pobijedio Coventry 5-0 i produbio krizu Lampardove momčadi. Vušković je igrao do 78. minute, a domaćin je potonuo na dno ljestvice još uvijek bez pobjede i bez zabijenog gola

Admiral

U susretu četvrtog kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton je na gostovanju deklasirao Coventry City 5-0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Bio je to već četvrti poraz povratnika u Premier ligu, kojeg vodi Frank Lampard, uz 0-10 razliku pogodaka, dok je Brighton upisao drugu pobjedu, uz po jedan remi i poraz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvoje Vejić o Luki Vuškoviću: ‘Gdje god dođe, on je taj’’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video

Coventry je pri rezultatu 0-0, imao dvije velike prilike, ali Jack Rudoni i Frank Onyek nisu uspjeli svladati Barta Verbruggena. Brighton je poveo u 35. minuti golom Charalamposa Kostoulasa, a potom su gosti u nastavku zabili još četiri gola.

Premier League - Coventry City v Brighton & Hove Albion
Foto: Paul Childs

Malick Yalcouye je u 51. minuti zabio za 2-0, Pascal Gros je povećao na 3-0 iz kaznenog udarca u 70. minuti, a do kraja susreta među strijelce su se upisali i Lewis Dunk te Yasin Ayari. Domaćin je od 53. minute igrao bez isključenog Taiwa Awoniyja. Hrvatski reprezentativac Luka Vušković igrao je za goste do 78. minute.

Brighton je trenutačno četvrti sa sedam bodova, pet manje od vodećeg Arsenala. Coventry je posljednji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Život mu zadao najjače udarce: Zbog heroina izgubio tri sina...
GEORGE CHUVALO

Život mu zadao najjače udarce: Zbog heroina izgubio tri sina...

GEORGE CHUVALO je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća bio jedan od najboljih svjetskih boksača u teškoj kategoriji: Kad sam bio teškaški prvak, nisam imao pojma da mi se djeca 'pucaju' heroinom u podrumu
FNC 33: Stošić pobijedio Hatefa i postao novi prvak! Fabjan šokirao Arenu i srušio Erslana
U ARENI ZAGREB

FNC 33: Stošić pobijedio Hatefa i postao novi prvak! Fabjan šokirao Arenu i srušio Erslana

Stošić je večer zaključio osvajanjem teškaškog pojasa, Fabjan je šokirao domaću publiku prekidom protiv Erslana, a Barbir demonstrirao silu nakon problema na vaganju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026