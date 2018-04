Briljantni LeBron, solidni Babo i hrvanje za kraj lude utakmice

U LeBronu Jamesu, očito, nije ključ uspjeha. On će svoje isporučiti (ovoga puta 32 koša, 13 skokova i sedam asistencija), on će redovito biti na triple-double učinku - u najgorem slučaju na rubu trostruko dvostrukog - ali ovaj put je Kralj imao i pomoć. Prije svega u liku i djelu Kylea Korvera, koji je ubacio četiri trice i ukupno 18 koševa, a po 12 su dodali J.R. Smith i Jordan Clarkson. Sasvim dovoljno da Pacersi padnu u Inidiani, da Cavaliersi ponište "break" koji su Bogdanović i ekipa napravili pobjedom u Clevelandu. U koji se serija opet vraća u sljedećoj, petoj utakmici.

Bojan Bogdanović ovoga puta nije bio toliko vruć kao u prošloj utakmici, u kojoj je utrpao 30. Ovoga puta zaustavio se na deset koševa, uz slabih 4-13 iz igre, uz dvije trice iz osam pokušaja. Domantas Sabonis zabio je 19 koševa i bio prvi strijelac Indiane, pratili su ga Victor Oladipo i Myles Turner s po 17 poena, no to nije bilo dovoljno. Pokušao je u završnici Lance Stephenson, jedan od poznatih NBA prgavaca, čak i hrvanjem doći do pobjede, nasrnuo je na Jeffa Greena u stilu braće Žugaj, ali ovo nije bila ta noć... Nasreću po utakmicu, uspjeli su ih rastaviti na vrijeme.

Drama se odvijala i u Milwaukeeju, gdje su se Bucksi također vratili na 2-2, a za to mogu u prvom redu zahvaliti Giannisu Antetokounmpu. Ostalo je 5.1 sekundi do kraja kad je "Greek Freak" jedan promašaj Malcolma Brogdona ugurao u koš za konačnih 104-102. Imao je Boston napad pobjedu ili produžetak, Terry Rozier šutirao je za dva, ali nije ušlo.

U San Antonio se ove noći očekivao dovršetak Golden Stateove "metle", ali od toga ipak neće biti ništa. Spursi su svojim stilom, čvrstom obranom i raznovrsnošću u napadu uspjeli srediti Warrirorse, koji u seriji bez Stepha Curryja igraju košarku u kojoj je playmaker Andre Iguodala. Dosad je išlo, imali su Dubsi 3-0, no ovoga puta je LaMarcus Aldrige (22 koša i 10 skokova) poveo San Antonio do pobjede koja im je produžila sezonu. Dobri stari Manu Ginobili dodao je 16, Rudy Gay 14, Dejounte Murray 12...

Golden State je vukao, naravno, Kevin Durant, no njegova 34 koša i 13 skokova ovoga puta su ipak bili nedovoljni. Draymond Green je bio na rubu triple-doublea, ubacio je devet koševa, imao devet asistencija i čak 18 skokova, no problem je bio u tome što Klay Thompson nije bio na svojoj razini. Što bi se reklo u Dalmaciji, ove noći nije mogao pogoditi "s mula u more". Šut 4-16 za skromnih 12 koševa. Kad nema Curryja, premalo.

Stvari su ponovno na početku i u okršaju Washingtona i Toronta. Predvođeni Bradleyem Bealom (31 koš) i Johnom Wallom (27 koševa i 14 asista), Wizardsi su uspjeli vratiti stvari na početak i ozbiljno zabrinuti prvu momčad Istoka iz regularnog dijela sezone. DeMar DeRozan ubacio je 35 koševa, ali za to je morao potrošiti čak 29 lopti (šut 10-29).

Rezultati:

Milwaukee - Boston 104-102 (2-2 u seriji)

San Antonio - Golden State 103-90 (1-3 u seriji)

Washington - Toronto 106-98 (2-2 u seriji)

Indiana - Cleveland 100-104 (2-2 u seriji)