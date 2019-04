Briljirala Risović: Lokomotiva se otopila u umaku Podravke

Finale prije finala kupa odigrano je u srijedu u prepunoj dvorani u Koprivnici gdje su se domaće rukometašice revanširale za prošlogodišnji poraz od Lokomotive u Kupu nanijevši gošćama iz Zagreba uvjerljiv poraz 26:19 (11:7).

Foto: Ivan Brkić

Utakmica je počela onako kako je priželjkivala domaća momčad. Znajući od kuda im prijeti najveća opasnost iz redova „Lokosica“, domaće su igračice zatvorile prilaze svojim vratima, a agresivnom i čvrstom igrom su zaustavile vanjsku liniju Lokomotive. Fizički jače, ali i s puno želje i motiva momčad Zlatka Saračevića je pokazala da gostima nema prolaza. Uz čvrstu igru u obrani na vratima je i ovaj put briljirala Jovana Risović koja je u prve četiri minute skinula tri lopte i omogućila da se „Kokice“ rastrče po parketu.

Nakon 11 minuta povele su s 5:2. No, da Lokomotiva nije „bez pare“ osjetile su domaće igračice kad su se s dva gola približile na 5:4. No, tada domaće rukometašice ubacuju u višu brzinu i stvaraju razliku od pet golova. Najzaslužnija je vratarka Risović koja je obranila u prvih 25 minuta čak 9 lopti i svoju momčad povukla na 10:5. Na odmor se otišlo sa solidnih 11:7 za domaće igračice. U tom prvom dijelu vidjelo se koliko je obrana domaćih sjajno funkcionirala jer prvi „top“ Lokomotive, Larissa Kalaus, je u tom dijelu postigla jedan zgoditak i to iz sedmerca.

Nastavak je donio isti odnos na terenu. Tako da su domaće održavale prednost koja se kretala između četiri i sedam zgoditaka. Kad je Risović malo pala u koncentraciji zadnjih 10 minuta, na gol je stala Magdalena Ećimović i raširila je „krila“ i s tri sjajne obrane, od kojih su bile dvije kontre „poručila“ gošćama da iz Koprivnice da ove godine ne idu u Umag na finale kupa. Trener gostiju Šoštarić je točno dijagnosticirao slabosti svoje momčadi: Napad nam je podbacio, posebno vanjska linija. Imali smo previše tehničkih grešaka i u takvoj atmosferi protiv takvog protivnika nije dovoljna samo dobra igra u obrani.

Probali smo izmjenama, ali nije išlo. Do 27. kad se igra utakmica u ovoj istoj dvorani koja odlučuje o prvaku moramo neke stvari popraviti. Kad bi nam netko ponudio na biranje, radije bi izvukli pozitivan rezultat kroz 10 dana, jer smo kup osvojili lani, a prvenstvo nismo nikada. Trener domaćih Zlatko Saračević nije krio zadovoljstvo, ali je na početku pohvalio domaću publiku i sjajnu atmosferu u prepunoj dvorani.

- Puna dvorana u četvrt finalu kupa je nešto što se sanja. Što se tiče utakmice i rezultata, mi smo više nego zadovoljni, jer smo cijeli susret držali pod kontrolom. Obrambeno odlično, dok je napad malo štekao, a posebice s igračem više što moramo popraviti. Isto tako moramo malo bolje izbrusiti kontru i polu kontru - rekao je Saračević.

PODRAVKA VEGETA: Tucaković, Zadravec, Turk, Holešova, Karlovačan 4, Jandrašić, Milošević 1, Džono, Milosavljević 6, Risović (11+1), Franušić, Ećimović (3 + 0), Chigirinova 7(4), Ikhneva 3, Debelić 4, Yezhykava 1.

Trener: Zlatko Saračević.

LOKOMOTIVA: Boras, P. Posavec 5(2), Kaselj, Šendvald, Šimara, S. Posavec 3, Kapetanović, L. Kalaus 3 (1), D. Kalaus 4, Čivljak 1, Ćurić, Žena, Plahinek, Glavan 2, Prkačin, Pijević (10 +0).

Trener: Nenad Šoštarić.

Sedmerci: Podravka Vegeta 4/4. Lokomotiva: 3/2. Isključenja: Podravka Vegeta: 10. Lokomotiva: 10. Suci: Tomislav Cindrić i Robert Gonzurek obojica iz Osijeka.