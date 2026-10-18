BRILJIRALI BELJO I RODRIGUEZ Španjolac je već sad pojačanje, Dinamo se vratio na pravi put!
SLAVEN BELUPO - DINAMO 1-5 Mario Kovačević sad može bti sretan, njegova je momčad konačno nekoga 'natrpala'. Utakmica je brzo otišla u mirne vode, pojedinci (Zajc, Oršić) se vraćaju u formu, drugi su na razini
Mario, nemoj više, nemoj, čulo se s koprivničkih tribina nakon samo 40 minuta. Tad je već i domaćim navijačima sve bilo jasno, Dinamo je vodio protiv Slaven Belupa 3-0, a Dani Rodriguez i Dion Drena Beljo odveli su "modre" do sigurne pobjede. Konačno. Zagrepčani su na kraju slavili s 5-1, a baš su Rodriguez i Beljo "uništili" domaćina.