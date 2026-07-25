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NEVJEROJATNI VOZINHA

Briljirao na SP-u, a sada je u 41. godini ostvario transfer karijere

Piše HINA,
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Briljirao na SP-u, a sada je u 41. godini ostvario transfer karijere
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Foto: NATHAN RAY SEEBECK
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Rođen kao Josimar José Evora Dias, predvodio je momčad Zelenortskih Otoka do osmine finala, gdje su Otočani odveli finaliste Argentince u produžetke

Admiral

Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha, jedan od neočekivanih junaka prošlog Svjetskog prvenstva, potpisat će za Colo Colo, objavio je predsjednik čileanskog kluba.

"Vozinha će postati igrač Colo Cola. Doći će u Čile u narednim danima, proći potrebne liječničke preglede, a zatim će biti predstavljen ovdje na Estadio Monumentalu", rekao je Anibal Mosa.

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Foto: SODIQ ADELAKUN

Vozinha je bio jedna od glavnih atrakcija Svjetskog prvenstva, pružajući herojske nastupe u dobi od 40 godina, posebno u utakmici grupne faze protiv Španjolske (0-0), kasnijeg prvaka.

Rođen kao Josimar José Evora Dias, predvodio je momčad Zelenortskih Otoka do osmine finala, gdje su Otočani odveli finaliste Argentince u produžetke. 

Nakon što je igrao na Cipru, Slovačkoj, Moldaviji i Angoli, Vozinha je tek s 26 godina potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. Trebao bi se pridružiti Colo Colu iz GD Chavesa, u portugalskoj drugoj ligi.

„U izvrsnoj je formi, zbog čega ga i potpisujemo“, dodao je Anibal Mosa.

Zahvaljujući svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu i uz podršku popularnog brazilskog influencera Casimira, Vozinha je u samo nekoliko tjedana postao iznimno popularna osoba, s 50.000 je narastao na gotovo 30 milijuna pratitelja na Instagramu.

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